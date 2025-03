Assassinos esquartejaram mulher após reclamação da qualidade de droga

Policiais civis do Distrito Federal detiveram um adolescente e um adulto pelo assassinato de Thalita Marques Berquó Ramos (foto), 36 anos

A morte e o esquartejamento de Thalita Marques Berquó Ramos (foto em destaque), 36 anos, foram motivados por uma reclamação sobre a qualidade da droga vendida pelos assassinos, segundo concluiu a investigação da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Policiais civis detiveram um adolescente e prenderam um adulto suspeitos de participarem do crime. Um segundo menor de idade ainda é procurado.