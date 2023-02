“Assassino da sinuca” se entrega com medo de morrer; vídeo

Um dos atiradores da chacina que resultou na morte de sete pessoa incluindo uma adolescente de 12 anos de idade, após um jogo sinuca em um bar de Sinop, no Mato Grosso, se entregou na manhã dessa quinta-feira polícia. O que aconteceu Edgar Ricardo de Oliveira, 30, não ofereceu resistência. Ele foi levado de uma casa de Sinop até a delegacia. “Não era para ter acertado”, disse ele sobre a morte da menina de 12 anos.

Contudo, vídeo mostra Edgar mirando antes de disparar contra a adolescente, que tentou fugir. Ele foi preso temporariamente por homicídio qualificado por motivo fútil, uso de arma de fogo e meio que impediu a defesa das vítimas.

O delegado disse que o advogado de Edgar entrou em contato ontem para negociar a rendição dele. “Ele fez exigências. Entre elas, a presença da imprensa, para garantir a integridade física e a segurança do cliente dele”.

Segundo a polícia, as imagens são claras, e não tem justificativa para os assassinatos, homem já confessou o crime. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Sinop, e o caso está solucionado. provas suficientes da autoria.

A dupla cometeu o crime após perder uma aposta de R$ 4.000. No bar, eles jogavam sinuca na terça de Carnaval. Toda ação foi gravada por câmeras de segurança. Além da adolescente de 12 anos, também morreram outros seis adultos. Entre eles, o pai dela, que venceu o jogo de sinuca. Pai, filha e dono de bar estão entre vítimas de chacina. Ezequias Souza Ribeiro, 27, o outro atirador identificado na ação, morreu ontem após ter sido baleado. Segundo a PM, ele resistiu à prisão e entrou em confronto com as forças de segurança.

Veja o momento da prisão: