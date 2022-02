Assassinato de congolês gera revolta entre artistas: “Barbárie!”

Reprodução/ Montagem @Artivistha Assassinato de Moïse gera revolta entre famosos

Na segunda-feira (24), o congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos, foi espancado até a morte por cinco homens, com golpes de madeira e taco de beisebol, após cobrar um pagamento atrasado no quiosque Tropicália, na Praia da Tijuca. Com a repercussão do caso, celebridades da mídia começaram um protesto virtual em suas redes.

O jovem Moïse veio para o Brasil como refugiado político, em 2014, junto de sua família quando fugiam da guerra da República Democrática do Congo. No quiosque Tropicália, o congolês recebia por diárias que trabalhava. Segundo a família, ele havia ido cobrar duas diárias não pagas quando foi espancado até a morte. Até o momento, a polícia segue investigando e ninguém foi preso.

Na web, o caso vem gerando revolta entre os internautas. Nesta semana, celebridades compartilharam a indignação perante o assassinato.

No Instagram, a atriz Taís Araújo publicou um texto em que aborda a normalização de crimes hediondos praticados principalmente contra a população negra no Brasil.

“É urgente que se faça justiça, não podemos transformar barbárie em naturalidade. O Brasil transformou a escravidão, que foi uma grande barbárie, em uma coisa normal. As pessoas romantizam e reproduzem o Brasil colônia até hoje!”, lamentou.

A atriz Paolla Oliveira também compartilhou sua revolta. “TODOS os responsáveis por essa barbárie precisam pagar. TODOS. A gente não pode normalizar a brutalidade e selvageria”, apontou.

A apresentadora do Lady Night, Tatá Werneck lamentou a perda da mãe de Moïse. “Uma mãe ter que ver que espancaram seu filho que foi buscar um salário. Uma mãe passar por essa dor. Pelo amor de Deus humanidade, onde está a humanidade?”.

“Até quando? Como consolar essa família? e tantas outras? O que tá acontecendo com o mundo? As pessoas perderam a alma?? A barbárie não pode ser normalizada!!! Justiça!!!!”, postou a humorista Dani Calabresa.