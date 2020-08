Assassinato de Bianca Consoli: “Eu visito um túmulo gelado toda semana”, diz mãe

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Você fica mais inquieto com a Lua minguante em seu signo. Aproveite para tomar iniciativas em nome da cura e da restauração de forças. Continue a evitar discussões, julgamentos, disputas de poder e competitividades desnecessárias. Marte faz aspectos tensos com Júpiter e Plutão: é importante cultivar mais tolerância, comunicar-se com cuidado, cuidar de si mesmo e de sua energia. Vale agir com liberdade, independência e autonomia, sem muitas expectativas em relação aos outros.

TOURO

Vênus segue em Câncer, o período é propício para cuidar da casa, investir em conforto, segurança e acolhimento. Melhor evitar cobranças e críticas. A Lua desafia Saturno pela manhã, não dê margem para reclamações. Melhor não contar com a colaboração de ninguém, diminuir as expectativas, conter os gastos. Seja aquele que oferece ajuda e demonstra competência. Invista também na autonomia, nas atividades físicas e no movimento para controlar a ansiedade e a inquietação.

GÊMEOS

Com a Lua em Áries, finalize o que for possível, mas sem grandes expectativas. Procure reservar momentos para meditação, reflexões e avaliações, principalmente na parte da tarde em diante, com a Lua fora de curso. Evite loucuras, é hora de voltar a atenção para si mesmo. Vale também cuidar da saúde com boa alimentação, mais horas de sono e descanso. Mercúrio desafia Urano e o cuidado deve ser com a inquietação mental. Vale evitar tarefas repetitivas, investir em atividades e terapias tranquilizantes.

CÂNCER

O período é de conclusões. Você pode tomar iniciativas, mas só se for para finalizar de vez certos assuntos. Finalize tudo o que for possível, sem forçar situações com críticas e reclamações. Com a Lua em Áries, a impaciência pode aumentar. As emoções ficam mais exaltadas. Ciente disso, evite divergências. Vale programar caminhadas e gastar energia para evitar a agressividade ou a ansiedade. Vale também cuidar muito bem de si mesmo, investindo na beleza e em atividades prazerosas. Afinal Vênus segue em seu signo e você merece!

LEÃO

Conclua os assuntos possíveis, mas evite a pressa ou a correria. No período da tarde a Lua fica fora de curso, melhor evitar grandes decisões e assuntos muito complicados. A Lua segue em Áries, a energia pode ser usada para passeios, esportes e atividades físicas. Cuidado com a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. Espere para poder raciocinar melhor e decidir o que deve fazer. Com o Sol em seu signo, investir nas atividades prazerosas, criativas e artísticas.

VIRGEM

Não é hora de confrontos e discussões. Procure dialogar com afeto e solidariedade, em conexão com a sensibilidade e a intuição. Com calma e tranquilidade, você pode determinar melhor o que pode ser feito e o que não é viável. Até a data do seu aniversário você finaliza um ciclo solar, a preferência vai para companhia de pessoas mais íntimas e queridas. É importante respeitar limites, cultivar compreensão, manter-se aberto para desfazer mal entendidos, dialogar e harmonizar seus relacionamentos.

LIBRA

Agora é hora de avaliar resultados, baixar as expectativas e deixar a vida seguir seu curso natural. A Lua minguante em Áries, enquanto Marte faz aspectos desafiadores: procure perceber se suas reações estão imediatistas e infantis. Não há necessidade de forçar situações, melhor evitar grandes investimentos ou atividades arriscadas. Programe atividades que promovam paz de espírito e conforto. Há algo tenso, pendente ou mal resolvido? Melhor ganhar tempo para refletir e deixar discussões delicadas para outro momento.

ESCORPIÃO

Evite conflitos e situações tensas. Marte desafia Júpiter e Plutão: as reações podem ser exacerbadas. Procure analisar a si mesmo. Reflita sobre os últimos acontecimentos, perceba se suas atitudes estão muito mesquinhas ou manipuladoras. Cuidado para não forçar a barra com cobranças, ciúmes ou exigências excessivas. Vale aproveitar o domingo para programar atividades que promovam paz de espírito e conforto. Atividades físicas ou caminhadas são ótimas para espairecer e transmutar as energias.

SAGITÁRIO

É tempo de resolver questões pendentes medindo recursos e consequências. Marte desafia Júpiter e Plutão: cuidado com os extremos: cobranças, ciúmes, dependências, exigências excessivas ou a agressividade. Lembre-se que o bom humor, o riso e a alegria são os melhores antídotos para a agressividade. Posturas possessivas e dominadoras ficam mais evidentes. É bom respirar fundo para relaxar a mente e exercitar o autocontrole. Avalie, pondere, investigue, pesquise melhor.

CAPRICÓRNIO

A Lua segue em Áries, favorecendo a disposição para finalizações gerais. Porém, procure tomar iniciativas com mais independência, sem grandes expectativas em relação aos outros. Pela manhã a Lua desafia Saturno, evite alimentar uma postura muito exigente ou crítica. Além disso, Marte faz aspectos desafiadores e as reações podem ser explosivas. É aconselhável evitar assuntos delicados, voltar-se para dentro e pensar sobre as questões do ego, o orgulho, os valores, o amor e sua forma de relacionar-se .

AQUÁRIO

Aproveite para promover limpezas e libertações, investir em atividades dinâmica, sem ficar muito tempo parado em lugares fechados. Mas evite discussões e situações tensas. Marte desafia Júpiter e Plutão, vale baixar as expectativas. Quanto mais tranquilidade, melhor. O nível de intolerância pode ficar mais alto, procure descontrair o ambiente com leveza e bom humor. Não permita que avancem e invadam seu espaço. Porém, dê às pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem também.

PEIXES

É tempo de repensar, consertar e reorganizar suas tarefas para encontrar soluções. Interiorização e reflexão são importantes, principalmente na parte da tarde em diante, com a Lua fora de curso. Reveja o caminho percorrido, estabeleça as próximas metas e armazene forças. Você pode perceber cada vez mais o que deve ser transformado em si mesmo, para que possa dar início a algo novo. A Lua segue em Áries e tudo fica acelerado. Mas não é hora de forças situações ou fazer cobranças.