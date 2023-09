Assaltantes explodem carro-forte em roubo na Rodovia Anhanguera, em SP

Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais – 12.09.2023 Criminosos explodiram carro-forte no município de Limeira, em São Paulo

Criminosos explodiram um carro-forte em um roubo registrado no acesso da Rodovia Anhanguera, no Jardim Nova Limeira, no município de Limeira (SP), na noite dessa segunda-feira (11). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou ao iG , a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, apurou que os bandidos estavam em dois carros SUV e atiraram contra o carro-forte. Na ocasião, eles conseguiram fugir levando os valores transportados.

Ainda não se sabe quantas pessoas participaram da ação.

Dois seguranças ficaram feridos e foram encaminhados a um pronto-socorro da região.

Um dos veículos usados na ação foi encontrado, mais tarde, em um canavial, com diversas munições deflagradas e emulsões explosivas, de acordo com a SSP. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), então, foi acionado e recolheu os artefatos. Foi solicitada perícia no local e nos veículos.

O caso, conforme o comunicado, foi registrado como roubo, localização/apreensão e entrega de veículo na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Limeira, que trabalha para localizar os criminosos com apoio do Departamento Estadual de Investigações Gerais (DEIC) da capital.

Nas redes sociais, moradores foram até o local do crime e registraram os danos causados ao carro-forte após as explosões. Em um dos vídeos, um homem mostra um carro e um caminhão ao lado do carro de transporte de valores, que ele diz terem sido “abandonados” no local.

Veja:

Enquanto isso no final da tarde perto aqui de minha cidade assaltantes explodem carro forte na rodoviária Anhanguera SP pic.twitter.com/N3jxAxeaDp — Saymon 🇧🇷🙏🏾 (@Saymon37316165) September 12, 2023

Ao chegar perto do carro-forte, ele afirma que tem “muito bolo de dinheiro” espalhado pelos destroços do veículo.

