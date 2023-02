Assaltante que fez live enquanto roubava veículos é preso no Rio

Reprodução Redes Sociais Bandido assaltava motoristas no Rio de Janeiro durante live em rede social

O assaltante que fazia lives nas redes sociais enquanto roubava veículos na Avenida Santa Cruz , no acesso ao Viaduto do Lameirão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro , foi preso temporariamente na manhã desta sexta-feira (24). Marlon Oliveira dos Santos, de 22 anos, foi detido por agentes da 34ª DP (Bangu).

A transmissão ao vivo feita por ele nas redes sociais na última semana chegou até a polícia, que passou a investigar o caso. Marlon foi localizado a partir de um levantamento de dados e detido na Avenida Ribeiro Dantas, em Bangu.

A gravação viralizou nas redes. No vídeo, o assaltante usava boné, estava armado e saía de um carro no meio do trânsito correndo para outro veículo branco . Na ocasião, ele grita para o condutor descer do carro . Pelas imagens, é possível ver que ele ainda ameaça outra pessoa que não aparece no vídeo.

De acordo com a Polícia Civil, Marlon teve ajuda de outros bandidos da Vila Aliança para roubar os veículos. A Polícia Militar chegou a dizer que “o 40ºBPM (Campo Grande) tomou conhecimento do fato e da vídeo após o acontecimento do mesmo” e que “o policiamento e as abordagens foram reforçadas nesta região da Avenida Santa Cruz”.

Anteriormente, a Polícia Civil já havia dito que o homem tem quatro anotações criminais por roubo.

Fonte: IG Nacional