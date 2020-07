Asilo em Alfenas (MG) tem quatro idosos mortos por Covid-19

Google Street View/Reprodução Lar São Vicente de Paulo, em Alfenas, Minas Gerais

Quatro idosos, moradores do Lar São Vicente de Paulo, em Alfenas, Minas Gerais, morreram após contraírem o novo coronavírus (Sars-Cov-2) no asilo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, todos eles eram homens com idade entre 73 e 81 anos.

Ao todo, o lar contava com 118 idosos, dos quais 4 morreram e 18 foram infectados pelo vírus. Além dos moradores, 5 funcionários também contraíram a doença. A primeira morte aconteceu há duas semanas e a última vítima, nesta semana.

Nesta sexta-feira (17), oito idosos com diagnóstico confirmado ou com suspeita de Covid-19 serão transferidos para um centro de apoio montado pela prefeitura. Segundo a secretária de saúde, Devy Cabral de Assis, foi montado neste espaço uma estrutura com equipamentos de saúde para auxiliar no tratamento da doença.

Ainda segundo Devy, não há informações sobre como os idosos possam ter sido contaminados, já que o asilo está fechado para visitas desde o dia 17 de março.

De acordo com último boletim epidemiológico divulgado pelo município, há 102 casos confirmados em Alfenas e cinco óbitos. Ao todo, 1036 pacientes estão em acompanhamento.