As vésperas do duelo contra Atlético/GO, Ceará realiza treino tático

A tarde dessa quinta-feira, 10/12, foi de treino técnico-tático no estádio Vovozão. O elenco do Ceará segue com a preparação para a partida contra o Atlético/GO, válida pela 25ª rodada da Série A. Antes das atividades em campo, o grupo participou de análise tática com vídeos.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Ceará, com 32 pontos, ocupa a 9ª colocação, enquanto os atleticanos, 15º, tem 28 pontos. O Vozão não perde há quatro rodadas e venceu as duas últimas partidas jogando fora de casa. O Dragão não vence há dois jogos e, na rodada passada, perdeu para o Goiás por 1 a 0.

O Ceará recebe o Atlético/GO no sábado, 12/12, às 21h, na Arena Castelão. O Alvinegro não contará com Vina, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Pedro Vuaden será o árbitro da partida. No histórico de confrontos, as equipes já se enfrentaram 16 jogos, vencendo 5 e empatando outros 5.