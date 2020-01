Às vésperas do Carnaval, João Bosco e Vinícius buscam holofotes com novo single

A dupla João Bosco e Vinícius lançou, nesta sexta-feira (10), a faixa Segunda Taça . A canção é uma parceria com Matheus, do duo com Kauan, e já está disponível em plataformas digitais como Deezer, Spotify e Youtube.

Aproveitando o momento, o iG Gente conversou com um integrante da dupla João Bosco e Vinícius para falar sobre a parceria, novidades na carreira, projetos para 2020 e muito mais.

Com a folia em contagem regressiva, João Bosco foi questionado se há intenção de emplacar o novo single como hit do Carnaval 2020. Sobre isso, ele reconhece que seria ótimo, mas que a música não faz muito o estilo da festa.

“Acreditamos muito neste trabalho, [mas] no carnaval as pessoas gostam de músicas animadas. A letra da [música nova] é divertida”, declara o músico, que completa: “Acho que muita gente vai se identificar”.

Ao falar sobre a motivação para colaborar com Matheus, Bosco não pestaneja e aproveita para falar sobre a ligação fraterna que têm com o cantor. “Somos muito amigos dos dois e estamos sempre juntos quando podemos. O convite foi para a dupla, mas no dia da gravação o Kauan teve um imprevisto e não conseguiu estar presente. O Matheusinho foi e fez bonito, ficamos muito felizes com o resultado”.

Anos de estrada

João Bosco e Vinícius são considerados pioneiros quando o assunto é sertanejo universitário. Após anos de estrada, eles continuam em evidência, mesmo após as diversas mudanças que o ritmo enfrentou nos últimos anos. Indagado sobre como a dupla se reinventa a cada onda e nova tendência, Bosco não se esquiva.

“Estamos sempre focados, sabemos que muita coisa mudou e hoje em dia o digital é muito forte. Procuramos sempre nos manter antenados em tudo que está acontecendo no mercado”. Sobre o segredo para manter-se em evidência, ele é categórico: ” É ter muita disciplina e foco, sem nunca perder a essência”.

João Bosco e Vinícius voando alto

Com um novo single nas paradas, 2020 ainda é uma grande incógnita para a dupla João Bosco e Vinícius . Todavia o entrevistado garantiu que será um ano “de muito trabalho”. “Estamos bem comprometidos com a divulgação do novo [projeto e] tem muita novidade para apresentar para o nosso público”. Assista ao clipe de Segundo Taça .