As temperaturas voltam a subir nesta terça-feira em São Paulo

O clima quente predomina nesta terça-feira, 17, em São Paulo. O sol aparece durante todo o dia e rapidamente eleva a temperatura na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15ºC e a máxima de 30ºC.

O dia começa com variação de nuvens e com uma névoa úmida. Porém, logo pela manhã, o tempo abre e o calor permanece. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 28% e 90%.