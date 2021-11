As melhores posições sexuais para as apaixonadas, conforme o signo do zodíaco

Na hora H, todo mundo merece uma posição para chamar de sua, aquela que além de facilitar o orgasmo, mantém elevada a conexão entre você e seu parceiro(a). Saber a posição ideal para cada signo do zodíaco pode ser tudo o que você precisa para ter relações sexuais inesquecíveis e ascender a paixão do casal.

Segundo a astróloga Inbaal Honigman, é possível se conectar emocionalmente em nível sexual com o(a) parceiro(a) através de posições sexuais. Por isso, separamos a seguir o melhor do kama sutra para cada signo; veja. As informações são da “Woman & Home”.

Câncer, escorpião e peixes

Os signos de água, câncer, escorpião e peixes, são os mais emocionais do zodíaco. Para aqueles que além do sexo, desejam uma conexão emocional mais profunda, Inbaal indica experimentar a posição de quatro.

“Os signos de água têm tudo a ver com a conexão emocional. Eles amam tudo o que os faz sentir mais juntos e como se fossem os dois contra o mundo. Então, quando se trata de sexo, eles se preocupam em ir o mais fundo possível — inclusive na penetração”, diz a astróloga.

Para facilitar a posição, a sexóloga Ness Cooper indica colocar um travesseiro sob o torso. “Isso pode tornar a área do ponto G mais prazerosa e garantir mais estimulação para mulheres que estão recebendo penetração”. Se a posição causar desconforto, ela recomenda: “Para evitar dores nas articulações, pode colocar travesseiros debaixo dos joelhos e dos pulsos. Às vezes, se os pulsos doerem, você pode pegar uma toalha ou cobertor e apenas colocá-los debaixo dos dedos ou das mãos”, ensina.

Para potencializar o prazer e facilitar o orgasmo, vale apostar em sex toy, como um anel peniano ou um vibrador para estimular o clitóris.

Touro, virgem e capricórnio

Para os signos de terra — touro, virgem e capricórnio —, a especialista em astrologia explica que a rotina é a chave. Portanto, a posição missionário pode ser uma boa opção.

De acordo com Inbaal, esses signos se sentem mais confiantes sexualmente quando sabem o que estão fazendo. Isso significa que ter prática em posições missionárias ou outras nas quais eles se sintam sexualmente proficientes, permitirá que se conectem em um nível emocional mais profundo.

Para desfrutar de uma penetração mais profunda e prazerosa, a sexóloga recomenda apoiar o bumbum ou fornecer suporte para a parte inferior das costas, pois pode facilitar a estimulação do clitóris.

Ness ainda reforça que a posição do missionário permite que você veja o rosto do seu parceiro(a) e tenha uma melhor comunicação não verbal. “O contato visual libera ocitocina e segurar as mãos tem esse tipo de ligação primária e íntima. Não andamos de mãos dadas com todo mundo, então, quando o fazemos isso durante o sexo, é muito importante”.

Áries, leão e sagitário

Inbaal explica que os signos de fogo — áries, leão e sagitário — não procuram apenas algo mais aventureiro no quarto, como também um pouco mais atlético.

“Os signos de fogo são incrivelmente energéticos e precisam apenas queimar toda essa energia. A conexão para eles é menos importante do que a parte atlética. O exercício conjunto que um casal está fazendo é como uma conquista para eles”, garante, reforçando que as melhores posições para essas pessoas são em pé ou contra a parede.

“Se você quiser tentar sexo contra a parede, deve levar em consideração a diferença de altura, porque se a pessoa que está sendo penetrada for um pouco mais baixa, pode ser mais difícil. A melhor maneira de resolver isso é fazer com que quem está sendo penetrada seja levantada sobre uma superfície que seja segura. Mas, por favor, não tente no chuveiro ou pia, lugares escorregadios ou que tenham risco de se soltar, pois são perigosos”, indica Ness.

Gêmeos, libra e aquário

“Nos relacionamentos, os signos de ar — gêmeos, libra e aquário — provavelmente ficarão mais entusiasmados em falar coisas sujas e outras que estimulem a mente”, diz Inbaal, que sugere para essas pessoas: sexo a três, em lugares diferentes e práticas de BDSM.

A sexóloga Ness sugere que, se você quer tentar um ménage à trois, precisa considerar o que deseja alcançar ao convidar outra pessoa para se juntar ao casal no quarto, assim como precisa ter a aprovação de todos os envolvidos e regras estipuladas.