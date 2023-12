Personare As melhores oportunidades de cada signo em 2024 e como aproveitar

Este guia ajuda você entender as oportunidades de cada signo em 2024 . Isso porque os movimentos que os planetas vão fazer ao longo do ano podem impactar de forma diferente os signos.

Então, para você não deixar passar as melhores chances e os momentos mais favoráveis, confira a seguir as previsões para o seu signo solar e Ascendente . Assim, você terá um panorama completo do seu ano.

Aproveite e leia aqui também as previsões para os signos em 2024 , incluindo os desafios e as tendências para amor, carreira, dinheiro e saúde.

ÁRIES

Em 2024, Áries terá um período favorável com oportunidades em duas áreas principais. Aaté maio, destaque para ganhos financeiros e, após essa data, um foco em comunicação. Aproveitar o trânsito de Júpiter é crucial, seja para atrair clientes ou compartilhar conhecimento.

O cuidado com a qualidade da comunicação é essencial, evitando superficialidades. Investir em networking local será vantajoso, mas é importante equilibrar as oportunidades com sabedoria financeira, evitando gastos excessivos. Eventos astrológicos, como o Eclipse Solar em abril, trazem a chance de trabalhar a autoestima.

Um ponto alto será a conjunção de Júpiter e Urano em abril, abrindo oportunidades para novas fontes de renda ou projetos financeiros. Áries terá um ano repleto de possibilidades, exigindo equilíbrio entre aproveitar oportunidades e administrar suas finanças com responsabilidade.

TOURO

Em 2023 para o signo de Touro, destaca-se o encontro entre Júpiter e Urano em 20 de abril, prometendo eventos emocionantes e positivos, embora imprevisíveis. O trânsito de Saturno traz reestruturação nas amizades, oportunidade para encontrar mentores e guias importantes.

Até maio, Júpiter traz oportunidades de cursos e retiros, trazendo sorte ao signo. Após maio, Júpiter influencia a área financeira, sugerindo estudo financeiro para aproveitar oportunidades futuras.

É relevante considerar que 2024 marca o término da passagem de Plutão em Capricórnio e a entrada em Aquário por 20 anos. Isso pode gerar urgência na resolução de questões legais, educacionais ou migratórias. É importante resolver essas questões até 20 de janeiro, pois podem ressurgir em setembro.

GÊMEOS

O destaque do ano será a entrada de Júpiter no signo de Gêmeos a partir de 25 de maio. Esse trânsito promete generosidade e auxílio por meio de outras pessoas. Gêmeos, naturalmente curioso e comunicativo, terá essas características ampliadas por Júpiter. Ou seja, enfatizando a expansão pessoal através do conhecimento e da participação em cursos e atividades educacionais.

Este momento será propício para buscar novos conhecimentos, aprofundar estudos e se destacar em áreas de comunicação e aprendizado. Além disso, abrirá portas para ministrar cursos, palestras e mentorias. Viagens, exposição a outras culturas e resolução de questões jurídicas também estarão em evidência durante este trânsito.

Júpiter em Gêmeos coincide com outros trânsitos astrológicos. Plutão, a partir de novembro, trará mudanças significativas nas ambições educacionais, tornando as questões legais mais urgentes. Saturno, ao longo do ano, ativa a carreira, oferecendo estrutura para demonstrar mérito pessoal. Gêmeos será desafiado a mostrar habilidades de liderança e autoridade na carreira, com a preparação adequada levando ao sucesso elevado.

CÂNCER

Em 2024, para Câncer, a saída de Plutão de Capricórnio marca um período de transformação profunda nos relacionamentos e parcerias. Essa mudança representa uma oportunidade para conclusões significativas e promove uma sensação de resolução e fechamento, permitindo ao signo explorar seu poder interior.

A partir de maio, a influência de Júpiter abre portas para a cura de traumas, enfrentamento de medos e crescimento espiritual. É um momento propício para terapia, práticas espirituais e envolvimento em instituições voltadas para crianças. Proporcionando não apenas crescimento pessoal, mas também ajudando a preencher vazios existenciais.

Antes de maio, Câncer brilhará em grupos, expandindo seu espaço de atuação social e destacando-se em comunidades. Esta fase é ideal para fazer novas amizades, aprofundar a compreensão das leis da vida e do carma, refletindo sobre suas ações e reações. É uma oportunidade valiosa para desenvolvimento pessoal e para se envolver de maneira mais profunda em interações sociais e comunitárias, promovendo crescimento e conexões significativas.

LEÃO

Em 2024, Leão enfrenta uma oportunidade desafiadora com a oposição de Plutão ao seu signo. Esse movimento planetário sugere uma jornada interior profunda, convidando a olhar para dentro e reconhecer o poder pessoal. Plutão, associado à transformação e regeneração, ao entrar em Aquário – o oposto de Leão – destaca a necessidade de uma mudança significativa e desafia a estabilidade existente.

Para Leão, a presença de Plutão em Aquário oferece uma oportunidade de compreender mais profundamente sua identidade, motivações, forças e fraquezas. É um período de descoberta interna, exigindo a exploração das emoções, crenças e traumas pessoais. Esse processo de autodescoberta permite a resolução dos problemas ocultos ou reprimidos, pois Plutão traz à tona questões não resolvidas, podendo impactar a força interior e o valor pessoal.

A resistência em enfrentar esses aspectos pode resultar em um desequilíbrio emocional, já que Plutão muitas vezes traz à superfície questões profundas. No entanto, esses desafios são essenciais para o processo de transformação e crescimento pessoal, representando oportunidades de desenvolvimento e amadurecimento.

VIRGEM

Para Virgem em 2024, previsões apontam para oportunidades de expansão profissional a partir de 25 de maio, com a chegada de Júpiter incentivando a busca por novas oportunidades e um possível propósito maior no trabalho. É recomendado adaptar-se às circunstâncias sem agir impulsivamente. A ênfase na expansão pede mais leveza e diversificação inicialmente.

A Conjunção de Júpiter-Urano em 20 de abril traz para Virgem possibilidades extraordinárias nos estudos superiores e na espiritualidade. Abre portas para ensinar, viajar, publicar ou expandir conhecimentos. Destaque também para o foco nos relacionamentos estáveis ao longo do ano, com datas-chave em agosto, janeiro e novembro, trazendo desafios relacionados ao equilíbrio entre perfeccionismo e confiança.

Datas importantes incluem o eclipse em 17 de setembro, sugerindo reviravoltas inesperadas, e o período de agosto, quando Vênus estará em Virgem e Saturno em oposição a Vênus. Este será um momento de mais responsabilidade e estrutura nos relacionamentos.

LIBRA

A partir de maio, Libra terá uma energia voltada para expansão pessoal e desenvolvimento espiritual com o trânsito de Júpiter, oferecendo oportunidades de estudos superiores e viagens. Este período pode incluir experiências culturais e contatos internacionais, incentivando o crescimento pessoal.

Eclipses em março, abril e outubro indicam potenciais transformações nos relacionamentos, convidando a examinar e adotar novas formas de expressão e prazer nas interações. O trânsito de Marte entre fevereiro e março destaca a área do amor, afeto e autoexpressão para Libra em 2024, oferecendo oportunidades para relacionamentos mais prazerosos e permitindo que a identidade individual se destaque.

Uma data importante a marcar é 20 de abril, com a Conjunção de Júpiter e Urano em Touro, prometendo oportunidades inesperadas de sorte e expansão em áreas como intimidade, finanças compartilhadas e transformações profundas.

ESCORPIÃO

Para Escorpião em 2024, a maior oportunidade reside na compreensão mais profunda do amor e das relações, não apenas em contextos românticos, mas também em conexões com clientes, amigos e parceiros de negócios.

Até 25 de maio, há uma chance de aprofundar a compreensão sobre dar e receber afeto, incentivando Escorpião a se tornar mais consciente de suas interações e a oferecer apoio genuíno aos outros, ao mesmo tempo em que se permite receber suporte em troca. Isso não apenas aprimora relacionamentos pessoais, mas também pode ser aplicado em ambientes profissionais, contribuindo para um network mais amplo e bem-sucedido.

Além disso, Escorpião terá a oportunidade de passar por um significativo amadurecimento emocional e desenvolvimento de sua identidade pessoal, ligado ao autodescobrimento e à aceitação de sua sensibilidade e natureza emocional. Focar na definição e estruturação de uma identidade emocional autêntica permitirá estabelecer limites saudáveis, evitando dinâmicas de vítima ou salvador.

SAGITÁRIO

Em 2024, Sagitário pode esperar por promoções e reconhecimento, especialmente até 25 de maio, quando Júpiter influencia positivamente o trabalho, a rotina e a saúde, proporcionando aumento significativo na carreira e valorização no ambiente profissional.

Após essa data, com Júpiter em Gêmeos em oposição a Sagitário, o foco se volta para os relacionamentos. Este período é propício para fortalecer parcerias, incluindo casamentos, reacendendo paixões e trazendo vitalidade a relações já estabelecidas. Embora surja um desejo por mais, indicado pela impaciência em situações insatisfatórias durante a oposição de Júpiter, a sugestão é aprimorar relacionamentos em vez de descartá-los rapidamente.

Além disso, Sagitário pode atrair diversas situações e pessoas em 2024, aprendendo a lidar com múltiplas energias e escolhendo com sabedoria o que é verdadeiramente valioso. A partir de 25 de maio, Júpiter abre portas para colaborações e projetos conjuntos, expandindo as oportunidades profissionais para Sagitário.

CAPRICÓRNIO

Capricórnio em 2024 receberá a influência positiva de Júpiter na expressão, prazer, diversão e fertilidade até maio, convidando a sair da rotina, se destacar e compartilhar talentos. Este período oferece oportunidades de promoção pessoal e profissional, com foco em marketing e exposição pública, encorajando a ocupar o centro do palco e desfrutar do prazer de compartilhar habilidades.

O trânsito de Júpiter até maio também traz a possibilidade de aumento de fertilidade, não apenas para ter filhos, mas também para explorar a criatividade. A conjunção entre Júpiter e Urano em 20 de abril traz energia inovadora, promovendo mais prazer, criatividade e a chance de novos amores.

Após 25 de maio, Júpiter passa a influenciar a rotina, saúde e emprego, oferecendo oportunidades de crescimento profissional para Capricórnio. As pessoas com Sol ou Ascendente em Capricórnio que focarem trabalho árduo terão a chance de crescer profissionalmente.

AQUÁRIO

Aquário em 2024 se destaca com ênfase na família até 25 de maio, favorecendo dinâmicas familiares e possíveis compras de casa. Após essa data, o foco muda para diversão e filhos, havendo aumento da fertilidade e tratamentos para isso. Plutão traz a oportunidade de potencializar seu poder pessoal.

Para Peixes, a entrada de Júpiter em Gêmeos a partir de 25 de maio sugere aumento na família e mudanças na residência. Antes disso, com Júpiter em Touro, há oportunidades financeiras na comunicação.

Saturno e Netuno permanecerão em Peixes durante 2024, trazendo a necessidade de equilibrar realidade e sonhos, encarando responsabilidades e transformando ideais em realidade com foco no concreto.

PEIXES

Em 2024, Peixes pode esperar mudanças significativas com a chegada de Júpiter em Gêmeos, a partir de 25 de maio, favorecendo crescimento na família e possíveis mudanças de residência. Antes disso, com Júpiter em Touro, oportunidades financeiras na comunicação são promissoras, como participar em mídias sociais ou criar conteúdo.

Com Saturno e Netuno permanentemente em Peixes, o ano envolve equilibrar realidade e sonhos. Saturno traz responsabilidade, auxiliando a encarar a realidade, enquanto Netuno está ligado ao mundo dos sonhos e da espiritualidade, sugerindo a transformação dos ideais em realidade ao focar no concreto.

Por isso, este é o ano perfeito para transformar sonhos em realidade. Mas, para isso, você vai precisar, mais ainda, se concentrar no que é concreto na sua vida.

Confira também:+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis .+ Descubra a missão da sua fase 2023, com previsões baseadas no número do seu ano pessoal .+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora !+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora !

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

[email protected]

O post As melhores oportunidades de cada signo em 2024 e como aproveitar apareceu primeiro em Personare .

Fonte: Mulher