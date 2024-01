As Infecções Sexualmente Transmissíveis podem causar infertilidade

Pixabay As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem ser uma causa de infertilidade feminina, alerta especialista

A obstrução das trompas pode ter diversas origens, variando de infecções sexualmente transmissíveis até endometriose pélvica e outras infecções abdominais. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, um milhão de mulheres contraem IST’s por ano, com consequências danosas para a saúde.

As Infecções sexualmente transmissíveis são consequência de relações sem proteção com parceiros infectados, podendo causar em metade dos casos feridas, corrimentos vaginais e verrugas.

Os outros 50% são de casos assintomáticos e que também podem evoluir para uma DIP – Doença Inflamatória Pélvica – uma das principais causas de infertilidade evitável. “Como essas infecções podem não apresentar sintomas aparentes, as mulheres só descobrem a infecção quando as trompas já estão obstruídas”, esclarece o médico Paulo Gallo, especialista em Reprodução Humana.

O médico alerta que além das infecções sexualmente transmissíveis, a endometriose pélvica também é uma causa significativa de obstrução tubária. “Outras infecções abdominais, como apendicite ou outras cirurgias pélvicas, podem levar aderência às tubárias e à obstrução das trompas” acrescenta Gallo.

Segundo dados do SUS/MS, 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Em um ano, só na Rede Pública foram mais de 26 mil diagnósticos. As mulheres que sofrem com a endometriose podem ter dificuldade em conceber ou até mesmo enfrentar a infertilidade.

“A obstrução tubária impede que o espermatozoide alcance o óvulo para fertilização e formação do embrião, levando à infertilidade em casos de obstrução em ambas as trompas. No entanto, a obstrução unilateral, onde apenas uma trompa é obstruída, pode não levar à infertilidade, mas pode reduzir significativamente a capacidade reprodutiva da mulher”, acrescenta o especialista.

O médico explica que nem sempre os procedimentos cirúrgicos podem resolver o problema, “Desobstruir cirurgicamente as trompas pode ser muito complexo e difícil, e poucos médicos estão habilitados para realizar o procedimento, que pode ser feito desde que a trompa não esteja completamente danificada”, explica Dr. Gallo que aponta a Fertilização In Vitro como um procedimento indicado para o tratamento da infertilidade por obstrução tubária.

Para Paulo Gallo, o importante é que as mulheres estejam cientes dos potenciais obstáculos para a concepção. E procurem fazer exames de rotina para identificar o problema. “Uma vez feito o diagnóstico precoce, o tratamento pode aumentar as chances dessa mulher engravidar e ter uma gravidez saudável”, conclui.

Fonte: Mulher