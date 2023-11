Divulgação As consequências psicológicas da menopausa

Na vida da mulher, a menopausa é uma fase natural de transição marcada por alterações hormonais e físicas. Essas alterações, muitas vezes, vêm somadas a fatores que causam desconfortos emocionais e estresses que acabam afetando diretamente o bem-estar psicológico de quem está enfrentando esse momento.

O estresse pode ser desencadeado por inúmeros fatores relacionados à menopausa, como mudanças na imagem corporal, baixa libido e noites mal dormidas, por exemplo. Esses fatores estressores podem influenciar os sistemas neuroendócrino e imunológico desencadeando respostas físicas e emocionais negativas.

Como as mulheres vivem e passam a lidar com essa fase é determinante para o nível de estresse e saúde mental e emocional. O histórico de saúde mental, o meio social e inúmeras características individuais vão ditar como cada mulher, de maneira singular, vai reagir a essa fase. Ou seja: As consequências emocionais e psicológicas são variáveis de acordo com a realidade de cada uma.

Para Beatriz Tupinambá , médica Ginecologista especialista em Menopausa, com conhecimento e assistência profissional adequada, a menopausa pode sim ser a melhor fase da mulher vida da mulher. Em suas publicações, cursos e lives nas redes sociais que somam mais de 400 mil seguidores, cita vantagens como o fim dos ciclos menstruais, TPM, preocupação com período fértil, maior tempo de autocuidado, maturidade e homônimos administrados como algumas das vantagens.

“A gente precisa trabalhar também o psicológico. Olhar a menopausa por outro ângulo e perceber que sim, a menopausa pode ser a melhor fase que podemos viver. A gente entra na menopausa na metade da nossa vida, e não precisamos nos manter na segunda metade dela indispostas, com calores, ressecamentos, queda de libido, entre outros, porque simplesmente deixamos de alimentar nossas células de hormônios por 50 anos.”

Além de acompanhamento médico e psicológico especializado, é importante a prática de exercícios físicos, alimentação saudável, atividades de relaxamento, apoio social e familiar para que essa fase seja vivida da forma mais confortável possível. Em muitos casos, por conta de toda a mudança a que são submetidas, muitas mulheres recorrem ao consumo excessivo de álcool, nicotina e adotam o isolamento social, provocando assim, maiores e mais evidentes consequências psicológicas negativas durante esse período.

Mesmo com alternativas que possibilitem enfrentar essa fase da maneira mais saudável possível, é necessário ter a sensibilidade que a menopausa e seus sintomas não são estáticos e evoluem ao longo do tempo e de acordo com os estímulos. À medida que as mulheres ajustam suas rotinas e métodos pra viver a menopausa os resultados mudam positiva ou negativamente.

