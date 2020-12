As coisas que as mulheres mais reparam nos homens na hora do sexo

Existem certas coisas que só as mulheres são capazes de desestimular e até causar uma experiência sexual desagradável.

1- Mau cheiro

O órgão sexual masculino é externo e, por isso, muitos e muitos homens acabam deixando a higiene um pouco de lado, afinal, eles não estão vendo muita sujeira ali, então para quê limpar tantas vezes?

Antes de transar é essencial pelo menos passar uma água com sabão ou um lenço umedecido. Você pode achar que ele não está cheirando mal ou só está exalando um feromônio que atraia as fêmeas, mas, acredite, nós vamos ficar com o nariz bem perto.

Se você quer que coloquemos a boca lá, é melhor que ele esteja cheiroso (ou com cheiro neutro pelo menos), sem qualquer tipo de composto estranho na borda, ou aquele aspecto nojento de quem mijou, só chacoalhou o amigo e partiu para o abraço. Ficou com nojo só de ler?

Imagina para a gente, que vai colocar ele na boca e ainda fazer cara de quem gostou?

2 – Quantidade de Pelos

Não é preciso arrancar tudo fora. Na verdade, a maioria das mulheres não se importa – mesmo – com pelos pubianos. O problema é manter pelos em excesso por ali. Não é másculo, não é determinação de sexualidade e nem virilidade. É bem desagradável transar com alguém que não apare um pouquinho os pelos daquela região. Eles não entram só na boca como, nos dias seguintes, continuam aparecendo em várias outras partes do nosso corpo

3 – Grossura

O comprimento não importa muito. Algumas mulheres reparam, sim, no tamanho do pênis, mas a grande maioria se preocupa mesmo é com a grossura, a principal responsável pela sensação de prazer e, muitas vezes, pela dor.

A verdade é que a grossura do seu pênis não vai fazer nenhuma mulher mudar de ideia e não transar com você, ou não querer repetir a transa outras vezes, mas saiba: a gente repara nisso e você deveria reparar também.

Se você sabe que seu pênis é grosso demais, vá com calma, trabalhe na lubrificação da mulher e não se afobe.

4 – Prepucio (Fimose)

As mulheres reparam se aquela pelinha é saliente e também reparam na higiene da região. Como, muitas vezes, pênis com fimose exigem uma limpeza melhor, a maioria dos homens pode acabar deixando alguns cantos de lado e o resultado é péssimo.

Então, se você não é operado naquela área, cuide muito, muito bem dela para não proporcionar um clima desagradável e, principalmente, para garantir a saúde do seu amigo.

5 – Inclinação

As mulheres reparam na inclinação do pênis, sim. Como algumas áreas do interior da vagina são mais sensíveis e proporcionam mais prazer, é interessante ver quando o pênis tem certa inclinação para um lado ou para o outro e a alegria que isso pode proporcionar. A PELE Olha, a gente passa muito tempo cuidando da nossa vagina.

Vamos na ginecologista uma, duas vezes por ano enquanto a maioria dos homens sequer visita o urologista uma vez na vida. Avaliamos cada detalhe, nos depilamos, limpamos tudo direitinho e aí, ansiosas para transar com o cara, ainda precisamos encarar um pênis mal cuidado? Quando reparamos na pele, reparamos em tudo.

Resquício de alguma doença – ou alguma realmente ativa – ou problemas de higiene. Então, visite um médico com uma maior frequência e cuide dele.