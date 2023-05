As aparências enganam: Honda e:Ny1 parece um HR-V elétrico, mas não é

Divulgação/Honda Honda e:Ny1 se junta ao Honda e na linha de elétricos da marca na Europa

A Honda apresentou o seu segundo carro 100% elétrico na Europa, entrando de vez no segmento após muita indecisão por conta da matriz japonesa. Batizado de e:Ny1 , o modelo traz o visual do Honda HR-V, mas com uma nova nomenclatura, plataforma e motorização elétrica .

Seguindo o mesmo exemplo da Honda chinesa, o e:Ny1 traz para o ocidente a estratégia de nomenclatura dos elétricos da marca. Na China, o modelo pode ser encontrado com o nome de e:NS1 ou e:NP1 , diferenciação justificada pelas parcerias da Honda com Dongfeng e Guangqi , respectivamente.

O e:Ny1 e seus irmãos chineses estreiam uma nova plataforma dedicada a carros elétricos da Honda . O nome da plataforma é complicado e cheio de significados: e:N Architecture F . No caso a letra “e” indica que são carros 100% elétricos , a letra N simboliza o “novo, próximo, ou futuro”, enquanto o F significa que a motorização e tração são dianteiras. Esses são os primeiros de dez modelos elétricos que chegarão ao mercado até 2027.

As diferenças externas são muito poucas. Na dianteira, a grade foi substituída por uma peça mais fechada, já que não há necessidade de resfriar os componentes, e também para melhorar a aerodinâmica . Na lateral, se destacam as novas rodas de 18 polegadas .

Divulgação/Honda Estratégia de ofertar variantes elétricas com a mesma carroceria de modelos consolidados no mercado não é nova

Na traseira, a novidade é que os LEDs que percorrem a tampa do porta-malas se conectam diretamente, dispensando o logotipo H, que some da peça e é substituído pelo nome Honda , em uma nova grafia , mais abaixo.

É no interior que as diferenças começam a surgir. Apesar do volante, painéis de porta e saídas de ar serem os mesmos do HR-V , o cluster digital possui 10.25 polegadas , mas o maior destaque é a central multimídia de 15.2” em alta definição e sensível ao toque .

Divulgação/Honda Honda e:Ny1 conta com teto solar panorâmico, item que o HR-V não oferece no Brasil e na Europa

No lançamento do veículo na Europa, a Honda confirmou que a bateria tem capacidade bruta de 68,8 kWh e o motor elétrico entrega 204 cv e 31,6 kgfm de torque , garantindo autonomia de 412 km no padrão europeu WLTP.

Segundo a Honda, para recarregar as baterias de 10 a 80% são necessários 45 minutos , ou então apenas 11 minutos para conseguir 100 km de autonomia , graças à potência de 78 kW de recarga.

Segundo a imprensa britânica, o e:Ny1 deve chegar ao mercado custando £ 30 mil (R$ 183 mil em conversão direta), um preço próximo de modelos como Peugeot e-2008 , Jeep Avenger e Hyundai Kona EV por lá.

Fonte: Carros