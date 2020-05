As 10 séries com as cenas mais quentes do catálogo da Netflix

Com o isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus, os serviços de streaming têm se tornado uma das nossas únicas companhias. Por isso, o iG deu aquela vasculhada no catálogo da Netflix para garimpar algumas das séries com cenas mais quentes para aumentar a temperatura da sua quarentena.





Leia também: Seguindo passos da Netflix Globoplay aposta em série sobrenatural

1. Sense8



Com temática LGBTQ+, a série não deixa a desejar quando o quesito é cenas e sexo. A produção conta a história de oito desconhecidos que passam a compartilhar sentimentos e habilidades enquanto tentam evitar seu extermínio. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, os personagens aparecem se divertindo – todos juntos!

Divulgação Primeiro episódio da segunda temporada de “Sense 8”





2. Cara Gente Branca

A série “Cara Gente Branca” traz uma temática bastante importante, que é a do racismo. Através da produção, várias reflexões podem ser feitas. E, além disso, para fazer parte desta lista, é claro que cenas quentes de sexo não faltam! Como exemplo, fica a imagem de Troy e Coco, no terceiro episódio da terceira temporada.

Reprodução/Netflix Troy e Coco de “Cara Gente Branca”





3. Sex Education



Como o próprio nome da série já sugere, ela tem bastante cenas picantes , apesar de não tão explícitas como outras presentes nesta lista. A cena entre os personagens Adam e Eric Effiong, logo após uma briga, mostra as preliminares e é bem curta, mas tem toda uma tensão sexual. Se quiser conferir o momento, ele acontece no oitavo episódio da primeira temporada.

Reprodução/Netflix Adam e Erica de “Sex Education”

4. Elite



Depois de um problema na escola que frequentam, três alunos do ensino público são transferidos para uma escola de elite da Espanha. O choque entre os menos favorecidos e aqueles que têm tudo resulta em um assassinato. Mas, até descobrir quem está por trás desse crime, rolam muitas cenas picantes. Na primeira temporada, por exemplo, Omar e Ander esquentam a temperatura do streaming no sétimo episódio.

Leia também: Atores de “Para Todos os Garotos que Já Amei” dão detalhes da sequência do filme

Reprodução/Netflix Omar e Ander na primeira temporada, episódio sete de “Elite”





5. Greenleaf

Produzida por Oprah Winfrey, a obra expõe escândalos de uma imponente igreja evangélica, com cenas de sexo e de lavagem de dinheiro dentro do próprio templo! Na imagem, estão Noah, que estava prestes a se casar com sua noiva, e Grace, filha do pastor e herdeira de uma grande igreja nos EUA. Os dois protagonizam uma cena de sexo no oitavo episódio da primeira temporada.

6. Valéria

A série espanhola traz a temática do sexo com bastante naturalidade e de forma bem realista. As cenas quentes são muito importantes para a narrativa da obra, que conta a história de quatro jovens adultas. Desde o primeiro episódio, são várias as cenas de sexo entre os personagens.





7. Orange is the New Black



A série conta a história de Piper, uma jovem de classe média alta que acaba numa prisão. A obra aborda várias questões femininas e o companheirismo e conflitos que surgem neste lugar. Na foto, do sexto episódio da segunda temporada, Samyra e Nina têm um encontro bastante quente .

Reprodução/Netflix Nina e Samyra de “Orange Is The New Black”





Leia também: O que esperar da 4º temporada da queridinha da Netflix, “La Casa de Papel”?

8. Outlander

A inglesa Claire, que trabalhou como enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, viaja com seu marido para uma reaproximação após anos separados pela guerra. Mas ela acaba caindo em uma espécie de feitiço e viaja no tempo! No ano de 1743, ela vai conhecer o jovem guerreiro escocês, Jamie. E, então, várias cenas de sexo acontecem entre o casal, que já começa incendiando tudo na noite de núpcias.





9. Gypsy

Neste suspense psicológico, Jean é uma psicóloga que ultrapassa os limites éticos de sua profissão para se infiltrar na vida de seus clientes. Ela fica obcecada por Sidney, ex-namorada de Sam. Disfarçada de “Diane”, a psicóloga desenvolve uma relação íntima e perigosa com a ex de seu paciente e protagoniza várias cenas de sexo. Em “Euphoria”, o sétimo episódio da primeira temporada, as duas têm momentos quentes.

10. Easy

“Easy” também é para quem gosta de cenas quentes. A série aborda questões que possam existir em relacionamentos , sejam sérios ou não. Logo no primeiro episódio da primeira temporada, os protagonistas são um casal na casa dos 40 anos com problemas para inovar no sexo. Mas você pode conferir mais cenas, ao longo das oito temporadas, com diferentes personagens.

Reprodução/Netflix Episódio 1 da primeira temporada de “Easy”