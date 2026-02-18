Árvore cai sobre carro e mata criança de 1 ano em Minas Gerais

Uma criança de apenas 1 ano morreu após uma árvore cair sobre o veículo em que estava com a família, na tarde desta terça-feira (17), na rodovia MG-444, próximo ao km 19, em Capetinga.

A família retornava para Ribeirão Preto após viagem de Carnaval para Delfinópolis.

No carro, um Jeep Commander prata, estavam um homem de 40 anos, que conduzia o veículo, sua esposa de 36 anos e duas crianças: uma menina de 8 anos e uma bebê de 1 ano, conforme informações da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais.

Criança chegou a ser socorrida

De acordo com a corporação, a árvore atingiu diretamente a cadeirinha onde a bebê estava. A criança foi socorrida e levada ao Hospital de Itirapuã, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

A rodovia MG-444 liga o município de Cássia à divisa com o Estado de São Paulo, nas proximidades de Franca, passando por Capetinga. Segundo dados do IBGE, a cidade possui cerca de 6,5 mil habitantes e está localizada a mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte.

