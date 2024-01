Artistas morrem após suposta “overdose coletiva”

Presença de itens que costumam ser usados para consumo da fentanil foram encontrados no local onde os corpos foram achados

O roqueiro norte-americano José Luis Vasquez, do projeto Soft Moon, o DJ Silent Servant e a esposa dele, a designer e produtora Simone Ling, foram encontradas mortos em um loft de Los Angeles. A suspeita é de que o trio sofreu uma “overdose coletiva” de fentanil, opioide 50 vezes mais potente que a morfina e a heroína.

Segundo o Los Angeles Times, a polícia foi acionada pela esposa de Vasquez para realizar uma checagem, mas ao chegarem ao local, encontraram os três corpos já sem vida.

A suspeita de que eles morreram por causa do fentanil ocorre por causa da presença, no local, de itens que costumam ser usados para consumo da droga.

Representante do punk, Vasquez lançou cinco álbuns com o projeto Soft Moon e abriu shows de bandas como Depeche Mode e Interpol. Já Silent Servant, batizado John Juan Mendez, era um conhecido DJ da cena techno de Los Angeles. Por último, Simone Ling atuava como consultora de moda e produtora de conteúdo.

Segundo estudo da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (EUA), só em 2023, mais de 100 mil pessoas morreram de overdose e, do total, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil, que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas e é altamente viciante.

A droga, contudo, também é fabricada e vendida por traficantes. A maior parte do fentanil ilegal encontrado nos EUA é traficado a partir do México e usa produtos químicos provenientes da China, de acordo com o Drug Enforcement Administration (DEA), órgão federal encarregado da repressão e do controle de narcóticos.