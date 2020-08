Artista finlandês cria um hot rod da Mercedes-Benz

Divulgação Nova Kawasaki Versys-X adiciona opcional do bagageiro no modelo de entrada, protetores de manete e de carenagem, nova cor e grafismo

A inédita Kawasaki Versys-X 250 é lançada na Indonésia com novos equipamentos que devem chegar ao modelo brasileiro, de 300 cc, ainda este ano. O modelo de menor cilindrada foi uma solução encontrada aos países que obrigaram a Versys-X 300 deixar de ser produzida, devido às regulamentações de emissão de poluentes, e seu surgimento também vem para adiantar as próximas novidades que estavam na manga dos engenheiros da marca japonesa.

A principal mudança é a nova opção de cor cinza, que traz o novo tom de verde no grafismo. Além dessa atualização, ainda oferece bagageiro como opcional no modelo de entrada, barras protetoras de carenagem e protetores de manete. De resto, segue a mesma Kawasaki Versys-X que conhecemos no Brasil, com aptidões off-road, usabilidade em estradas e viagens mais longas, e até boa praticidade no uso do dia-a-dia.

Versys-X 300 brasileira

Divulgação De cara, nota-se que o modelo padrão da Versys-X 300 não oferece os bagageiros, os protetores de manete e as barras da carenagem

Consideradas por muitos a “Ninja 300” das trail, une atributos off-road com conforto, inclusive em viagens mais longas. Mas diferentemente da “irmã” carenada e da Z300 — que apesar de usar o mesmo motor, têm características de superesportivas — a Versys-X 300 tem quadro e suspensões mais robustos e de maior curso. Sua mecânica desenvolve 40 cv e de 2,6 kgfm, enquanto que as outras duas têm menos potência e mais torque: 39 cv e 2,8 kgfm. Além disso, traz boa quantidade de equipamentos.

Tem velocímetro digital, conta-giros, indicador de marcha, consumo médio, relógio, indicador de temperatura e de economia de combustível, marcador de combustível e autonomia. As suspensões da trail japonesa trazem garfo telescópico com tubos de 41 mm de diâmetro e 130 mm de curso na dianteira, e amortecedor único, link, ajuste de pré-carga da mola e 148 mm de curso na traseira. Os freios da Kawasaki Versys-X são de disco simples nas duas rodas, com 290 mm na dianteira, 220 mm na traseira e ABS.