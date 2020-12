Arthur Lira lança candidatura para ser presidente da Câmara

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Deputado federal Arthur Lira (PP-AL), líder do governo na Câmara

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) lançou nesta quarta-feira (9) sua candidatura à presidência da Câmara . O parlamentar é um aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e é apoiado por ele para assumir o comando da Casa a partir de fevereiro de 2021.

Lira é o líder do Centrão na Câmara, composto pelos partidos PL, PP, PSD, Solidariedade e Avante. Esse grupo é conhecido por negociações políticas mais pela troca de cargos do que por afinidades ideológicas. Juntas, essas legendas reúnem 135 deputados e se declararam base aliada de Bolsonaro em maio deste ano.

“Para que a gente possa tocar os próximos dois anos de uma maneira diferente de como a Casa vem sendo administrada. Não que venha sendo mal administrada, mas cada presidente tem a sua marca”, disse Lira.

A candidatura foi lançada com o lema “Para toda a Câmara ter voz”, na sede do PP, no Senado. No evento, participaram os líderes dos partidos do bloco liderado por Lira e parlamentares de outras siglas, como os líderes do Patriota, Fred Costa (MG) e do PSC, André Ferreira (PE), e o deputado Eros Biondini (PROS-MG).

Lira deve disputar a presidência da Câmara com um candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ) após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir, na noite do último domingo (6), que tanto Maia quando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), não poderiam ser reconduzidos ao comando de suas respectivas Casas.