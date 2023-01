Arthur Lira articula bloco inusitado entre PT e PL no Congresso

ablo Valadares/Câmara dos Deputados – 01.01.23 O presidente Lula, entre os líderes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pachedo

O atual presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) estuda a formação de uma aliança inusitada que pode unir PT, do presidente Lula, e PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um único bloco.

As legendas partidárias que apoiam reeleição do atual presidente da Câmara articulam a construção desse acordo, para a distribuição dos cargos da Mesa Diretora e das presidências das comissões da Casa.

O regimento interno da Câmara orienta que os maiores blocos ou partidos tenham preferência na escolha desses cargos de diretoria e das presidências das comissões parlamentares.

Contudo, a tarefa de unir dois partidos dos lados opostos do tabuleiro não é tão simples como se pensa. Há resistência em ambos os lados. Tradicionalmente, essas decisões são negociadas entre os partidos, tendo em vista que esses cargos influenciam na tramitação de projetos tanto dos deputados, quanto do próprio Governo Federal.

Porém, a saída para se chegar a um acordo com o PL, que conta com 99 deputados na casa, seria definir uma aliança restrita ao apoio à reeleição de Arthur Lira e não ao atual governo petista.

Fonte: IG Nacional