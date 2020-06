Arthur do Val é o pré-candidato entrevistado pelo iG nesta sexta

Divulgação/Assembleia Legislativa de São Paulo Deputado estadual Arthur do Val faz parte do Movimento Brasil Livre (MBL)

O deputado estadual Arthur do Val (Patriota) é o entrevistado desta sexta-feira (26), às 11h, na série de lives do portal iG com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano.

Integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 2018 com 478 mil votos após ganhar destaque por seus vídeos no YouTube.

Já foram realizadas entrevistas com Guilherme Boulos (PSOL), Filipe Sabará (Novo), Marcio França (PSB), Orlando Silva (PCdoB), Andrea Matarazzo (PSD), Sâmia Bomfim (PSOL) e Jilmar Tatto (PT).

