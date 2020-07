Arthur Aguiar quer parte dos lucros da empresa de Mayra Cardi

Mais um capítulo conturbado se inicia na vida do ex-casal Arthur Aguiar e Mayra Cardi, dessa vez o ator e cantor revelou ao colunista Léo Dias que entrará na Justiça por parte dos lucros da empresa You Corporation Holding e Administração Patrimonial LTDA, que tem o nome fantasia de Cura Você.





Na entrevista que concedeu ao Léo Dias, Arthur afirmou: “Teve um momento em que a Mayra virou para mim e falou: ‘Vou fechar o Seca. Não aguento mais. Não quero, não estou com cabeça’. Falei que não fazia o menor sentido fazer isso. Ela falou: ‘Ou você faz ou fecha, não quero mais fazer’. Daí, eu assumi o Seca e, depois, vieram as outras empresas, o Cura, da qual também somos sócios. Eu deixei de fazer muita coisa da minha carreira, em determinado momento do casamento, para fazer essa parte empresarial”.

Desde a separação, Arthur e Mayra vêm protagonizando algumas polêmicas, na tarde deste domingo (12), Arthur postou um texto motivacional em seu Instagram, que parece ser sobre os últimos acontecimentos.