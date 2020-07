'Artesanato Competitivo' é o tema do 'Hora do Empreendedor' desta quarta-feira (08)

.

Empreendedores do artesanato capixaba se reúnem nesta quarta-feira (08), durante o “Hora do Empreendedor”, transmitido por meio de webconferência, com o objetivo de debater o tema “Artesanato Competitivo”. O encontro é o segundo de uma série que a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) promove para os donos de pequenos negócios. O evento acontece das 19 horas às 20 horas, por meio da plataforma Zoom. Os interessados devem fazer inscrição gratuita, no link https://bit.ly/3dVg8wQ.

Entre os convidados para falar sobre o assunto está Juan Carlos Pacheco Contreras, coordenador do Laboratório de Inovação e Desenho de Artesanatos da Colômbia, entidade vinculada ao Ministério do Comércio, Indústria e Turismo. O palestrante vai falar sobre os “Modelos de laboratórios de Artesanato na Colômbia”.

Outro convidado da webconferência é Fábio Silva, coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, responsável pela formulação de políticas públicas para microempreendedores individuais (MEI), destinadas aos artesãos, e pela gestão do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa do Microempreendedor Individual (MEI). Fábio Silva vai falar sobre “Parceria do PAB com Artesanais da Colômbia”.

Já o tema “Desafios do artesanato brasileiro durante a pandemia” será abordado pela presidente da Federação das Associações de Artesãos do Espírito Santo (Feartes), Graça Reis Costa, que também preside a Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil (Cnarts). A gerente de artesanato da Aderes, Sônia Damasceno será a mediadora do evento.

Essa atividade da Aderes cria para os empreendedores individuais e para as micro e pequenas empresas a possibilidade de ampliar seus horizontes comerciais por meio do conhecimento, fortalecendo esse importante segmento da economia capixaba.

O diretor técnico da Aderes, Hugo Tofoli, explica que esse encontro virtual é o segundo de um ciclo de encontros que vão acontecer: “Serão vários temas voltados para atender às necessidades do empreendedor do nosso Estado. Por isso, é a “Hora do Empreendedor”, momento em que o empreendedor vai se encontrar com outros para trocar experiências”, afirmou.



Palestrantes Convidados

Juan Carlos Pacheco Contreras é desenhista industrial com mestrado em Gestão Ambiental e doutorado em Estudos Ambientais pela Pontífica Universidade Javieriana. Com uma trajetória docente de mais de 20 anos em diferentes universidades do País e ampla experiência como conferencista em temas relacionados ao Desenho para Sustentabilidade no Desenvolvimento, Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Territorial. Mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento de atividades artesanais. Atualmente, écoordenador do Laboratório de Inovação e Desenho de Artesanatos da Colômbia, entidade vinculada ao Ministério do Comércio, Indústria e Turismo.

Fábio Silva é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Espírito-Santense de Administração (Faesa). Pós-graduado em Comércio Exterior com ênfase em Empresa de Pequeno Porte pela Universidade Católica de Brasília (UcB) e em Micro e Pequenas Empresas pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

Atualmente, é coordenador-Geral de Empreendedorismo e Artesanato na Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia, sendo responsável pela formulação de políticas públicas para microempreendedores individuais (MEI) para artesãos, e pela gestão do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e do Programa do Microempreendedor Individual (MEI).

Graça Reis Costa épresidente da Federação das Associações de Artesãos do Espírito Santo (Feartes), além de Graça Reis Costa, presidente da Confederação Nacional dos Artesãos do Brasil (Cnarts).



Como se Inscrever:

A inscrição gratuita deve ser feita pelo link https://bit.ly/3dVg8wQ.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Aderes

Débora Pedroza

[email protected]