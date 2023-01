Artesanato capixaba encanta turistas

O fazer artesanal é algo que encanta pelas várias formas e materiais como também pela representatividade. De acordo com as pesquisas de perfil de turista realizada pelo Observatório de Turismo da Secretaria de Turismo (Setur), 30% dos turistas entrevistados adquirem algum tipo de souvenir durante a viagem ao Espírito Santo.

Neste contexto, as panelas de barro, as peças em conchas, as flores de escamas, as casacas – instrumento musical utilizado pelas bandas de congo, principal manifestação da cultura capixaba – e as peças com pinturas no estilo Bauernmalerei, encontradas em Domingos Martins são algumas das opções que são comercializadas em vários pontos de vendas espalhados pelo Espírito Santo.

Em Vitória, o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), mantém loja no Horto Mercado, onde o visitante encontra peças em cerâmica, crochê, conchas, casacas, como também as panelas de barro de Goiabeiras. Além deste endereço, que integra roteiro de vários receptivos de viagens do Estado, há espaço de comercialização o Terminal de Campo Grande, em Cariacica, como também na Casa do Turista, em Afonso Cláudio.

Em Vila Velha, tanto na entrada do Convento da Penha quanto na lanchonete, aos pés do santuário, o turista encontra várias lojas que vendem peças artesanais, assim como no Farol Santa Luzia, onde há uma loja com várias peças elaboradas por artesãos locais, e em shoppings da cidade.

Ainda na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), o município da Serra conta com vários espaços para venda de artesanato. Destaque para Vila das Artes, Associação dos Pescadores da Lagoa do Juara e a Casa de Pedra, em Jacaraípe.

Montanhas

Em Domingos Martins, um artesanato que chama muita atenção são as peças com a pintura germânica “Bauernmalerei” ou simplesmente Bauer, que significa pintura campestre, reconhecida como artesanato da região Turística Montanhas Capixabas.

Aplicada em vários tipos de utensílios destaca-se pelas cores vibrantes e pelas pinceladas livres e espessas de temas florais e de animais. Também em Domingos Martins, na entrada da cidade, está a Casa do Artesanato que reúne produtos de artesãos de todo o município. Além do artesanato, comercializa licores, vinhos, cachaça artesanal, bombons, doces cristalizados, compotas, geleias, biscoitos, cafés, entre outros.

Na mesma região turística há comercialização de peças de artesanato no receptivo mantido em parceria com a Aderes, onde além de oferecer informações turísticas de Afonso Cláudio, o visitante encontra artesanato e produtos do agroturismo.

Confira os locais onde são comercializadas peças artesanais:

Vitória

Loja Artesanato Capixaba

Endereço: Rua Licínio dos Santos Conti, 51, Loja 4, Enseada do Suá, Vitória. (Horto Mercado)

Contato: (27) 99602-5367

Horário de Funcionamento: segunda à sexta, das 10h às 18h, e sábado de 10h30 as 15h.

@artesanatocapixabahorto



Domingos Martins

Espaço Bauernmalerei

Endereço: Travessa Augusto Schwambach, embaixo da Casa da Cultura – Centro de Campinho – Domingos Martins

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 11h e de 12h30 as 17h

Contato: 27 99626-7707

Redes sociais: @espaco_do_bauernmalerei / Facebook: Amag Domingos Martins

Casa do Artesanato

Local: Entrada da cidade

Horário: 9h às 17h.

Afonso Cláudio

Empório das Montanhas Capixabas

Local: Casa do Turista de Afonso Cláudio – Trevo Campo 20

Artesanato Serra

Vila das Artes

Endereço: Rua Nossa Senhora de Lourdes- Bairro São Francisco – Jacaraípe -Serra.

Associação dos Artesãos Da Serra

Endereço: Av: Nossa Senhora dos Navegantes 722, Parque Jacaraípe – Serra.

Contato: 99269-6466

Instagran: @asas

Casa de Pedra Jacaraipe

Contato: (27) 99262-8664

Espaço Ecoternura

Contato: (27) 99508-3428

Insta: espacoecoternira

Associação dos Pescadores da Lagoa do Juara

Contato: 99772-8216

Ateliê Arte

Contato: 99686-2553

Instagran: @atelieartedeviver

Cerâmica

Contato: 99570-7050

Vila Velha

Farol Santa Luzia

9h às 16h30

Shopping Vila Velha

Horário: 10h às 22h

Shopping Boulevard

10h às 22h

Shopping Praia da Costa

10h às 22h

Com informações da Aderes e Prefeituras de Domingos Martins e Serra.

