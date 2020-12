‘Arte imita a vida’, afirma criador de The Walking Dead sobre série derivada

Divulgação CCXP Worlds apresenta elenco de spin-off da série The Walking Dead





Nesta sexta-feira (04), a CCXP Worlds recebeu um painel para falar sobre a segunda e última temporada do spin-off (série derivada) de The Walking Dead, ‘The Walking Dead: World Beyond’.





O enredo de The Walking Dead: World Beyond segue um grupo de adolescentes que cresceram na República Cívica, um lugar protegido dos zumbis, e decidem se lançar em meio ao apocalipse. Acontece que eles se salvam e acabam escapando de um massacre que assassinou todos os moradores.

A série foi criada pelos produtores-roteirista mais antigos da série original, Scott Gimple e Matt Negrette. Questionado sobre se imaginava que uma pandemia aconteceria no mundo, Negrette respondeu que “definitivamente parece que a arte tem imitado a vida de muitas formas”. “Na série os personagens estão em uma pandemia e, por isso, o acabou sendo mais relacionável depois do que está acontecendo no mundo”, disse.

O showrunner afirmou que o mundo fora da República Cívica e o futuro dos personagens serão o tema central da próxima temporada. Negrette afirma que a diferença maior entre The Walking Dead e o outro spin-off da série, Fear: The Walking Dead, e The Walking Dead: World Beyond é o fato de o elenco ser formado por pessoas jovens.

“Pelo elenco jovem é mais fácil que todos possam se relacionar, porque todos nós já fomos jovens e passamos coisas que esses personagens passaram, como estar afim de alguém ou se sentir uma pequena pessoa em um mundo grande”, conta um dos criadores. Confira o teaser da série.





Os episódios da segunda e última temporada de ‘The Walking Dead: World Beyond’ já estão em etapa de pós-produção e serão lançados em 2021, sem data confirmada de estreia.