Arte dentro de casa: o grafite para renovar o ambiente

2021 será regido por Oxalá e Oxum . Oxalá é o senhor da criação, responsável pela vida e pela paz. Oxum é a dona das águas doces e dos encantos, protetora da gestação. A junção desses Orixás promove o respeito e a harmonia. Oxalá e Oxum chegam estimulando a autoconfiança e a compreensão. Os dois Orixás favorecem o amor, portanto os laços sentimentais, familiares e sociais serão fortalecidos. Ano bom para atividades que precisem delicadeza e trato direto com o público. O lado sábio e conciliador de Oxalá fará com que as pessoas valorizem a religiosidade e a espiritualidade. 2021 será um ano em que a fé terá uma influência muito forte na vida de cada um.

ÁRIES

Amor e Romance:

As demonstrações de afeto, apego e vontade de participar ativamente da vida da pessoa amada estarão bem evidentes. Seu jeito ousado de ser deverá se misturar com a sensualidade deixando a relação bem movimentada. A confiança cultivada estará mais forte, tornando-se a grande aliada nos projetos a dois. Promessas deixadas para trás serão consolidadas nesse momento que promete transformar sonhos em realidade.

Conquista:

Seu desejo de liberdade total e sua natureza aventureira estarão mais acentuados do que o habitual. O ano promete contato com pessoas divertidas que se interessarão pelo seu jeito extrovertido de ser. Qualquer conversinha ou paquera ingênua poderão se transformar em intensas paixões. Algum tipo de interesse por pessoas mais experientes ou com idade madura poderão também resultar em romances. Oxum potencializará mais seus encantos, prometendo um ano apaixonado e quente.

Sexo:

Apesar de ser muito fogosa, passará por um período mais contido, devido às obrigações acumuladas. Apesar da cabeça preocupada, não faltarão joguinhos de sedução de tirar o fôlego. Seu lado aventureiro voltará a mil fazendo você aproveitar bastante cada paquera. Dotada de uma sensualidade irresistível, ficará surpresa ao ser fisgada.

Trabalho:

Empregado:

Energias tensas trarão situação de estresse. Haverá um embate com pessoa influente podendo colocar seu cargo em xeque. Através de uma indicação, receberá uma boa proposta para mudar de emprego.

Desempregado:

Parcerias te gerarão grandes oportunidades. Com a criatividade tinindo, se sobressairá em eventos ligados a artes. Sob excelentes vibrações, seu poder de comunicação abrirá portas no comércio.

Dinheiro:

Passará por um breve inferno astral, ficando enforcada com despesas imprevistas. Seu lado consumista deixará a conta no vermelho por um bom tempo. Trabalhos relacionados ao artesanato te garantirá uma boa renda extra. A falta de interesse nos tipos de investimentos fará você perder lucros consideráveis. Após receber ajuda, se sentirá mais motivada para faturar com serviços.

Saúde:

Precisará investir numa alimentação mais balanceada para evitar gordura abdominal. O desânimo estará associado à falta de atividade física. Devido a muita energia acumulada, o humor estará alterado: ora impaciente, ora atenciosa. A caminhada ao ar livre será fundamental também para refrescar a mente. A automedicação poderá mascarar doenças, impedindo o tratamento adequado.

Família e amigos:

Você estará em perfeita sintonia com a família, cheia de compreensão e empatia. Será um período de aproximação e felicidade. Pessoas queridas antes afastadas por algum mal entendido voltará a te procurar. Precisará manter-se firme para não ser ludibriada por algum falso amigo. Estará mais sociável, vivenciando grandes momentos de descontração. Decepção com um amigo de longa data mexerá com o seu astral.

TOURO

Amor e Romance:

O relacionamento estará cheio de intimidade, aproveitando cada brecha no tempo para trocar carícias. Seu lado possessivo poderá exagerar na dose, provocando momentos tensos. Palpite de certos familiares enxeridos poderá gerar discussões bobas. Passará por um momento de incerteza quanto ao futuro do romance, devido à indecisão do parceiro. Investirá em companhias que priorizem o otimismo e o diálogo.

Conquista:

Saberá como usar seu charminho para chamar a atenção daquela paquera. Poderá sofrer uma decepção provocada pela falta de sinceridade. Boas energias te ajudarão nas investidas, rendendo bons momentos de pegação. Possibilidade de se envolver com alguém do trabalho renderá boas histórias de sedução. Perderá algumas conquistas pela falta de iniciativa associada à timidez. Precisará controlar a teimosia para não ser mal interpretada.

Sexo:

Não faltará imaginação na hora do rala e rola. O importante é sentir prazer, sem frescuras. Totalmente solta, saberá aproveitar cada momento e do seu jeito. Com muito fogo e estando descompromissada, o sexo sem compromisso poderá torná-la refém de uma grande paixão. Uma amizade colorida vai esquentar mais o sexo, despertando novas sensações.

Trabalho:

Empregado:

Apesar da estabilidade no emprego atual, seu campo profissional terá mudanças bem positivas que favorecerão para um futuro cargo de líder. A rotina poderá mexer com a sua ambição, deixando-a desanimada.

Desempregado:

Não faltará jogo de cintura na hora da entrevista. Você pode achar que alguém próximo tem mais sorte do que você, mas no final o que é seu virá. Nenhuma luta sua será em vão. Boa energia a seu favor.

Dinheiro:

Viver o agora é primordial para você, por isso acabará gastando mais do que deve. Terá bom tino para investimentos de risco. A impulsividade poderá atrapalhar na hora de uma importante negociação financeira. Estará numa fase de farrear, gastando demais nas sociais. Precisará de apoio financeiro da família para se estabilizar. Alta chance de conquistar um aumento salarial.

Saúde:

Perderá o foco muitas vezes quando o assunto for alimentação saudável. Problemas estomacais serão recorrentes, devido ao abuso de fast food. A falta de assiduidade nas atividades físicas afetará a sua disposição. Precisará de incentivo para querer se cuidar. Terá dificuldade de se afastar do fumo. Um problema de pele será atenuado.

Família e amigos:

Você se sentirá responsável pela família, assumindo compromissos pesados. Precisará de paciência ao ser cobrado por responsabilidades de terceiros. Haverá conflito com ente familiar invejoso. Já quanto às amizades, seguirá o lema: poucos e bons. Paulatinamente, deixará de lado aqueles que nada acrescentam. Fará viagens inesquecíveis para fora do país. Acidente de um amigo te deixará em choque.

GÊMEOS

Amor e Romance:

Você estará bem empolgada para entrar de cabeça na relação atual, para fazer tudo diferente do passado. Apesar de algumas cobranças sem nexo da pessoa amada, saberá tirar por menos para evitar briguinhas bobas. Terá um rompante em que o ciúme te deixará cega, tornando o romance inconstante e cheio de mágoas. Na fase romântica, haverá grandes chances de engravidar, mesmo sem optar pelo casamento. Recaída com o ex.

Conquista:

Por ser muito parceira, não será fácil encontrar alguém que a complete. Passará alguns dissabores com amiga traíra que vai dar em cima da sua paquera. Um lance mais sério poderá acontecer com o ficante. Totalmente destemida, sucumbirá a algumas tentações, passando o rodo em geral. Experiência com alguém do mesmo sexo despertará novas sensações. Não será desta vez que se deixará levar por uma paixão.

Sexo:

Estará um pouco carente, querendo mais atenção e carinho na intimidade. Não poupará esforços para experimentar novas posições. Faltará sintonia para você se entregar por inteiro. Seu jogo de sedução poderá acabar mal por não saber dosar o lado sado. Brinquedinhos darão um plus na hora H. O tesão poderá diminuir se a curiosidade acabar.

Trabalho:

Empregado:

Muito versátil, irá se destacar na resolução de problemas. Passará um momento tedioso no trabalho, ao lidar com a rotina, produzindo pouco. A falta de reconhecimento poderá levá-la a chutar o balde.

Desempregado:

Apesar de ser bem comunicativa, a disputa estará acirrada. Terá momentos desgastantes, mas que logo serão substituídos pela sua determinação. Terá boas possibilidades com tarefas com o público.

Dinheiro:

Precisará se desdobrar para não fechar a conta no vermelho. Gastos inesperados associados com as contas no cartão te deixarão sem dormir. Receberá ajuda de um familiar. Bicos com vendas te renderá uma boa grana, te tirando do sufoco. Ganhará um processo na justiça. Calote provocado por um amigo prejudicará o seu crédito na praça. Precisará vender alguns bens para limpar o nome.

Saúde:

Você estará de bem com a vida, sabendo lidar com as situações mais estressantes. Aborrecimento com alguém querido fará você descontar a tensão nos doces. Algumas extravagâncias no consumo de bebidas poderão afetar o seu fígado. Terá uma fase em que se sentirá desanimada e indisposta, ou seja, deverá ter cautela com mudanças hormonais.

Família e amigos:

O convívio familiar estará descontraído e cheio de alegria. O bom entrosamento te deixará forte para lidar com situações mais delicadas. Doença de um parente poderá fragilizar os mais jovens. Situação desagradável envolvendo dinheiro, gerará um auê, com direito à baixaria. Algumas amizades estarão estremecidas devido ao seu jeito franco e direto de dizer as coisas na cara.

CÂNCER

Amor e Romance:

Sempre desempenhando o papel de carente, continuará fisgando até os mais difíceis corações. A sua inconstância afetiva com mudança de humor poderá assustar o amado, encurtando o tempo do relacionamento. Dedicada ao máximo, saberá fazer a pessoa amada ficar de quatro e cheia de saudade. Não há casamento previsto, já que a sua insegurança não a deixará se entregar por completo. Romance secreto será descoberto e dará o que falar.

Conquista:

Você estará com a vida muito agitada, repleta de atividades extras, encontros, festas, sociais e pegação. Conhecerá uma pessoa que ficará totalmente apaixonada, mas que não irá te corresponder à altura. Ficará muito tentada ao se envolver com uma pessoa comprometida. O romance poderá durar um bom tempo. Por ter a tendência a comparar com o ex, poderá cometer os mesmos erros do passado e acabar afastando um possível e promissor candidato.

Sexo:

Dona de um abraço aconchegante, conseguirá o que quiser a sós. Pegação ao ar livre poderá ser flagrada por alguém conhecido. Viverá uma fase em que o sexo será mais animal do que emocional. Você estará mais carinhosa e cheia de ousadia para experimentar novas posições ou até mesmo, situações. A falta de prevenção poderá trazer problemas sérios.

Trabalho:

Empregado:

Um tanto confusa, não conseguirá se estabilizar em um emprego fixo. Sempre haverá algo a desagradando. Terá dificuldade em terminar cursos/ faculdade, prejudicando uma possível contratação efetiva.

Desempregado:

Apesar de enfrentar algumas duras dificuldades, conseguirá fechar uma boa parceria que te tirará do sufoco. Trabalhar em outro estado será uma boa solução. Bom momento para se dedicar a cursos fora de sua área.

Dinheiro:

Por pensar muito alto, continuará se endividando. Faltará planejamento e um controle financeiro maior. Conseguirá ganhos extras com trabalhos esporádicos. Terá muitas ideias, mas a ausência de um estudo mais detalhado poderá deixá-la vítima dos empréstimos. A sua teimosia em não procurar ajuda de pessoas mais experientes para obter um melhor direcionamento poderá acabar com o seu crédito na praça.

Saúde:

O sistema nervoso estará um tanto alterado devido aos mais variados tipos de aborrecimento e preocupação. A alimentação desregrada junto com o excesso de álcool poderá te deixar de cama por uns dias. Precisará se dedicar a um hobbie para ajudar a relaxar a mente agitada. Atividades noturnas constantes poderão desencadear para a insônia.

Família e amigos:

Ao mesmo tempo em que você é aquela amiga presente, no piscar dos olhos, o egoísmo te consome e você poderá afastar alguns amigos do seu convívio. Passará por um momento de reflexão que te deixará mais reservada e afastada. Terá o apoio da família para superar uma frustração amorosa. Fará uma viagem com parente que te aproximará dos mais afastados. Uma nova amizade poderá te levar para o perigo.

LEÃO

Amor e Romance:

Terá uma fase complicada, sem a mesma cumplicidade e carinho com o atual em que poderá terminar. Começará a fazer umas comparações que poderão te deixar saudosista do ex. Uma surpresa romântica te deixará muito feliz, reacendendo o clima da paixão. Por mimar demais o amado, muitas vezes as suas vontades ficarão em segundo plano. Discussões recorrentes vão esfriar o romance, deixando-a confusa sobre o futuro do relacionamento.

Conquista:

Um encontro às escuras não dará certo e você poderá desanimar na busca de um companheiro. Será tentada por um colega de trabalho que já é comprometido. Passará um bom tempo querendo estar sozinha para se curtir e experimentar algumas aventuras. Uma paquera boba poderá se transformar numa grande paixão, com direito até a morarem juntos. A primeira impressão te cegará quanto a verdadeira índole do gatinho.

Sexo:

Por ser destemida, investirá nos encontros em lugares bem inusitados, só para a adrenalina ferver mais a tentação. Algumas vezes, você sentirá sozinha, pois o parceiro não terá a mesma atenção com você. Será presa fácil nas mãos de homens mais experientes, em que terá prazeres memoráveis. Sua energia sexual estará demais.

Trabalho:

Empregado:

Você é bem decidida e saberá como agir para conseguir aquele cargo de liderança. Intriga de colegas poderá atrapalhar a sua produtividade. Terá muito sucesso ao trabalhar com vendas. Não faltará coragem para lidar com desafios.

Desempregado:

Será indicado para um trabalho temporário que aliviará nas despesas, tendo grande chance de efetivação. Receberá uma proposta que deverá ser bem avaliada, por mudar toda a sua rotina. Trabalho com uma amiga gerará prejuízo.

Dinheiro:

Conseguirá uma grana extra vendendo itens que você não precisa mais. Você estará muito mais ambiciosa, conseguindo lucrar até em pequenas negociações. A tentação com produtos da moda é que derrubará todo o seu controle financeiro. Por falta de controle, ainda não será desta vez que comprará um carro. Receberá boas vibrações para ter sabedoria para alcançar a prosperidade.

Saúde:

Por dar mais prioridade ao trabalho, deixará para cuidar da saúde só quando estiver doente. A imunidade poderá cair, fazendo com que os resfriados fiquem frequentes. Deverá estar atenta quanto à acidentes domésticos, com possibilidade de fratura. A prática de atividade física não só te fortalecerá como também te deixará mais animada.

Família e amigos:

A família estará mais tranquila e unida. Alguns passeios irão proporcionar um clima de leveza e paz. Retorno de um parente distante gerará confusão e bate boca. Algumas amigas estarão mais competitivas, até zombando de algumas ações suas. Por discordância de opinião, haverá um racha no ciclo de amizades em que se afastará por um bom período. Um amigo de infância te encherá de boas lembranças.

VIRGEM

Amor e Romance:

Momento maravilhoso para assumir o compromisso e fazer planos futuros. Seu lado indeciso cederá lugar à positividade e a partir daí, o entrosamento estará melhor. Ciúme de um antigo namorado pode colocar o romance atual na berlinda. Intervenção familiar prejudicar seu relacionamento. A cumplicidade e paciência da pessoa amada te trará segurança para superar mágoa passada. Fugidinha com pessoa compromissada te deixará cheio de dúvidas.

Conquista:

Você estará mais tranquila, de bem com você mesma, sem se cobrar. Conhecerá uma pessoa por acaso e passará ótimos momentos com ele. Alguns desencontros acontecerão e você se sentirá angustiada. Pressão familiar fará você ficar confusa e acabar se envolvendo com alguém autoritário e controlador. Fará uma viagem em que viverá uma paixão inusitada. Poderá ter um rolo com amigo de algum familiar, tornando-se o foco das fofocas.

Sexo:

Cheia de ideias, não faltará criatividade na hora do prazer de dar inveja ao Kama Sutra. Saberá domar o amado de forma que ele peça por repeteco. Poderá passar mal com brincadeiras mais abusivas. Será tentada a participar de encontros coletivos, porém poderá ficar gamada pelo parceiro da outra. Tentarão te reprimir por se sentirem inseguros.

Trabalho:

Empregado:

Muito eficiente, logo terá a confiança do chefe. A falta de pontualidade pode te colocar em maus lençóis. Conseguirá resolver problemas e, assim, economizar para a firma. Faltará ambição para crescer.

Desempregado:

Sua versatilidade te ajudará a se enquadrar em qualquer vaga disponível. As boas indicações que possui farão uma enorme diferença para ser escolhida. Faltará mais dedicação para trabalhar como autônomo.

Dinheiro:

Receberá ajuda de amigos para virar a situação. Deverá disputar uma vaga importante com algum protegido. Precisará sair da zona de conforto e transformar o seu hobbie em algo lucrativo. Conseguirá fazer grana extra ao ajudar um amigo.

Saúde:

Por não gostar de se prevenir, um resfriado poderá se transformar numa doença mais forte. Problemas de pele deverão ser levados mais a sério. Optar por uma vida mais ao ar livre te ajudará a lidar melhor com as alergias. Não será um bom momento para cirurgia estética. A mente estará mais leve te ajudando a ter mais clareza nos planejamentos. Terá mais vitalidade para ousar em algum esporte radical.

Família e amigos:

Você estará mais apegada à família, até planejando passeios e viagens independente de feriados. Família com grande chance de aumentar. Intriga por causa de herança poderá acabar em agressão. Você se afastará um pouco dos amigos. Você terá de se envolver numa confusão de amigo para livrar a cara dele. Amiga interesseira tentará te dar um golpe, colocando-se de coitadinha.

LIBRA

Amor e Romance:

Você estará cansada de ter de repetir sempre a mesmice e o parceiro continuar inerte. Relacionamento com clima tenso e de decisão. Um imprevisto unirá o casal e reacenderá a paixão. Ciúme da pessoa amada te deixará sufocada e impaciente, desencadeando brigas constantes. Precisará compartilhar seus desejos e seus medos para que as emoções sejam mais intensas. Temporada de muito beijo na boca e romantismo.

Conquista:

Passará por um período de incertezas e inseguranças que te deixarão mais reservada. Você se envolverá com um galanteador que tentará te manipular. Momento ideal para tentar se reaproximar de você quem realmente deseja. Você estará com um brilho diferente, despertando a curiosidade dos gatinhos de chegar junto. Uma amiga poderá te colocar numa furada ao te apresentar um cara grudento. Sofrerá uma desilusão, mas será passageira.

Sexo:

Você conhecerá alguém mais jovem que te levará a loucura de tanto prazer. Você se permitirá fazer tudo o que deseja. Deverá ter atenção com certos afrodisíacos, devido aos efeitos colaterais. Em alguns momentos, não conseguirá se soltar, ficando presa a tabus. Seu pique estará a mil e a sua sensualidade deixará o ambiente mais quente ainda.

Trabalho:

Empregado:

Será um período tenso em que nunca saberá qual é a bola da vez. Precisará se dedicar mais ainda para se sobressair. Desempenhará um ótimo papel, mas os louros irão para outro. Mudanças positivas acontecerão.

Desempregado:

Você precisará de muita força de vontade para não desistir diante tantas dificuldades. Uma oportunidade virá com promessa de melhorias. Terá concentração suficiente para lidar com a pressão na entrevista.

Dinheiro:

Você perderá uma boa grana ao se envolver em negócios que não conhece. Ao deixar seu investimento nas mãos de um amigo, poderá perder o controle e ainda ser trapaceado. Parceria de negócio com familiar dará uma alavancada financeira. Bom momento para financiar ou trocar de carro. Dívidas serão quitadas trazendo grande alívio. Falta de apoio poderá adiar o seu plano do negócio próprio.

Saúde:

A automedicação poderá ocasionar algum tipo de doença em outros órgãos. A sua preguiça estará imperando, facilitando o aumento de peso. Receberá apoio para mexer o esqueleto e cuidar do corpo. Problemas respiratórios estarão acentuados. Poderá sofrer um acidente doméstico, por pura teimosia. A mente estará a mil por hora, por isso, dores de cabeça farão parte do seu cotidiano.

Família e amigos:

Um fato desagradável de traição trará muita dor e sofrimento familiar. O disse me disse malicioso poderá prejudicar a harmonia de todos. Parente distante chegará renovando o clima de descontração e alegria. Você evitará o convívio com amigos festeiros, já que estará em outra vibe. Encontro com amigos de infância trará paz ao seu coração. Uma amiga carente te alugará, sugando sua energia.

ESCORPIÃO

Amor e Romance:

Você continuará se dedicando muito mais a pessoa amada, se deixando em segundo plano, mas nem por isso será valorizada por ele. Discussão provocada por fofoca poderá ficar mais séria. Boas energias trarão momentos especiais em que será surpreendida. Ótima fase em que a auto estima fará você até inovar no visual e no estilo de roupa. Algumas duras descobertas farão você repensar sobre o relacionamento.

Conquista:

Rodeada pelo clima de sedução, estará tentada a superar seus tabus e investir numa relação diferente. Sua simpatia abrirá oportunidades para um bom papo com pessoas bem interessantes. Uma possível saia justa será difícil de ser resolvida, pois você e sua amiga poderão se apaixonar pela mesma pessoa. Alguns reencontros mexerão com você a ponto de aprontar algumas loucuras. Poderá ser enganada por um malandro espertalhão.

Sexo:

A insegurança em relação ao corpo poderá te deixar travada. Saberá convencer o parceiro a realizar as suas fantasias. Os seus encantos atrelados a sua voz sedutora deixará o gatinho nas suas mãos. Faltará sintonia nas preliminares provocando um mal-estar. A ansiedade do parceiro poderá acelerar todo o processo, gerando frustração.

Trabalho:

Empregado:

Apesar de ser muito trabalhadora, tentará impor algumas exigências que não serão aceitas pela equipe. Fuxico envolvendo o seu nome poderá te prejudicar. Mudança de trabalho provocada por injustiça.

Desempregado:

Apesar de não ser ainda o desejado, receberá uma boa proposta de emprego. Poderá perder uma grande possibilidade por não checar seus e-mails. Terá sucesso ao se dedicar às atividades voltadas à 3ª idade.

Dinheiro:

Terá uma agradável surpresa: ganhará uma boa quantia de din din, seja pela sorte, ou caso pendente na justiça ou até mesmo de algum parente. Trabalhos extras com costura ou culinária te trará bons frutos. Sua neura em adquirir novidades, mesmo sem necessidade, poderá levá-la a um possível empréstimo. Gastos com viagem poderão extrapolar. Receberá ajuda amiga para rever seus investimentos e lucrar mais.

Saúde:

O lado emocional instável afetará diretamente na sua alimentação. Poderá passar pelo efeito sanfona em várias situações. Possibilidade de ser submetida a uma cirurgia óssea. Problemas hormonais deverão ser tratados com mais cuidado devido aos efeitos colaterais. Terá mais disposição para cuidar da saúde, saindo mais de casa para caminhar.

Família e amigos:

Familiares trambiqueiros te trarão muita dor de cabeça ao colocá-la no meio de uma baita dívida. Sofrerá uma grande decepção com um ente muito querido. Num momento de dor, parentes mais próximos te abraçarão no sentido mais amplo. Por estar mais leve e falante, não só renovará o seu ciclo de amizade como também curtirá mais a vida. Estará mais radiante e festeira com os amigos.

SAGITÁRIO

Amor e Romance:

Você não estará muito satisfeita com o relacionamento, mas também faltará confiança para tomar alguma decisão. O envolvimento com alguém bem mais jovem mudará o seu jeito de agir, cobrando-se menos. Gravidez inesperada será muito bem aceita e festejada. Após uma desilusão amorosa, encontrará apoio e carinho nos braços de um amigo. As diferenças com o seu atual estarão mais evidentes e insuportáveis.

Conquista:

Entrará na onda de amigos e viverá uma fase de liberdade total, com direito a muitas aventuras. Obsessão de antigo namorado fará você ser mais exigente, atrapalhando nas novas paqueras. Estará mais charmosa ainda despertando muitos olhares. Você será apresentada a uma pessoa que te conquistará na hora. Passeio com amigos acabará em baixaria devido à confusão provocada pela disputa pela mesma pessoa.

Sexo:

Você estará com grande vigor sexual, não sendo fácil satisfazê-la. Apesar das transas estarem constantes, faltará um ingrediente a mais para apimentar na hora H. Será seduzida por quem menos imaginar, ficando totalmente entregue. Uma paixão poderá nascer de um sexo casual. Ficará muito envolvida com uma nova experiência.

Trabalho:

Empregado:

Sua estrela estará brilhando a tal ponto que você logo conseguirá uma promoção ou uma ótima proposta de assumir um projeto. Colega de trabalho tentará puxar seu tapete. Mudança de setor poderá afetar sua produtividade.

Desempregado:

A falta de uma especialização poderá atrapalhar uma possível contratação. Indicação de um amigo não será suficiente para você conseguir a vaga se você não se empenhar. Sua agilidade mental fará você se destacar na área comercial.

Dinheiro:

Você estará bem controladora, atenta a qualquer gasto desnecessário. Conseguirá economizar para realizar um sonho antigo. Perderá dinheiro em investimento administrado por um amigo. Familiar interesseiro precisará de sua ajuda para quitar dívida. Desavença na herança poderá interditar um imóvel. Falso amigo te colocará em uma furada financeira, mas logo você irá recuperar o que perdeu.

Saúde:

Você passará por algumas emoções que afetarão, com o tempo, a sua pressão. Problemas persistentes de pele serão resolvidos. Haverá uma possível cirurgia da vesícula ou pedra nos rins. Começará a valorizar os sinais do corpo e se cuidar mais. Você estará mais animada e com um estilo de vida mais saudável. Desgaste com aborrecimentos te fará mais reservada e solitária, podendo deixá-la deprimida.

Família e amigos:

Apesar de ter uma família bem animada, às vezes você irá preferir ficar quietinha, refletindo sobre suas metas. Não conseguirá dizer não aos parentes abusivos e continuará assumindo responsabilidades que não são suas. Estará mais seletiva em relação aos amigos e não se deixará levar pela lábia deles. Intensificará o laço de amizade com uma conhecida que te fará muito bem.

CAPRICÓRNIO

Amor e Romance:

O relacionamento passará por uma fase bem complicada devido a mentiras. Apoio de um amigo do casal trará a união que estava se desfazendo. Não faltará diálogo para que o clima descontraído prevaleça. Grande chance de deixar o medo de lado e encarar um compromisso. Boas vibrações trarão muita alegria, iniciando uma fase de muito carinho e compreensão. O ciúme poderá te sufocar, quebrando repentinamente o clima de lua de mel.

Conquista:

Não estará muito para baladas, preferindo se isolar um pouco. Sua timidez poderá atrapalhar na hora da conquista, deixando-a paralisada. Sentirá uma forte atração por ficante de uma colega. Com a vida social agitada, não faltarão emoções mais quentes. Uma paquera poderá forçar a barra, criando uma situação tensa. Estará mais tranquila preferindo vários repetecos a se aventurar na azaração. Terá um breve romance com um amigo.

Sexo:

Apesar de estar querendo curtir, não pensará duas vezes em reviver o sexo gostoso como ex. Na hora do rala e rola, a inibição cederá espaço para cenas tórridas de prazer. Terá uma noitada que te deixará nas nuvens. Poderá participar de um encontro às cegas que não acabará muito bem pelo parceiro tentar passar o limite.

Trabalho:

Empregado:

Será uma fase de incertezas em que o emprego não estará estabilizado. A abertura de uma filial te deixará na berlinda em relação a mudança de toda sua estrutura. Ainda não receberá o retorno financeiro pelo seu desempenho e dedicação.

Desempregado:

Não será fácil voltar ao mercado financeiro na mesma posição anterior. Terá maiores chances na prestação de serviços. Precisará de paciência para não se desestimular devido as propostas salariais baixas.

Dinheiro:

Passará por um período fraco em que precisará de maior controle, para não estourar o cartão de crédito. Fechará uma dupla perfeita num negócio que irá faturar bem e ainda se divertir. Gastos para agradar o amado fará você recorrer ao cheque especial. Por falta de conhecimento, entrará numa roubada com um grupo do trabalho que lhe custará caro. Parente próximo te ajudará a seguir em frente com projeto.

Saúde:

A saúde precisará de atenção especial para dores na região abdominal. Estará muito estressada e se sentindo pressionada, podendo ter um colapso nervoso. Precisará de um momento só para se fortalecer e relaxar a mente. Perda de um parente mexerá com a sua cabeça, podendo despertar a síndrome do pânico. Fará viagem que provocará total diferença no seu bem-estar.

Família e amigos:

A família estará muita unida e cheia de planos. Uma energia boa trará sorte e felicidades. Uma visita inesperada de parente encrenqueiro ocasionará em alguns desentendimentos. Divergência de opinião entre amigos pode acabar numa briga séria e até com agressão física. Mudança de um amigo trará saudade para o grupo. Vida social estará oscilante, apesar da pressão dos aventureiros.

AQUÁRIO

Amor e Romance:

Romance mais do que fortalecido. Ficará frustrada com assunto relacionado à maternidade. Terá um romance em que será tratada com muito mimo e carinho. Uma discussão boba poderá despertar o lado violento do parceiro. Discordâncias constantes farão com que o romance esfrie aos poucos. A falta de decisão em relação a firmar um compromisso te deixará decepcionada. Poderá ser traída por alguém do convívio em comum de vocês dois.

Conquista:

Beijará muito na boca, mas ficará presa a um ficante. Terá uma fase de tirar o fôlego, em que ficará com quem quiser. O senso de liberdade fará você priorizar a sua individualidade, se isolando um pouco das tentações. Não terá energia suficiente para acompanhar o pique de um paquera fogoso. Você estará mais tranquila, deixando tudo acontecer no seu tempo. Viverá um tórrido lance com parente de amiga.

Sexo:

Com os hormônios acelerados, o tesão estará nas alturas. Deixará a vergonha de lado e irá aproveitar o que seu corpo ansiar. Não faltará sintonia com o parceiro para realizar os jogos mais eróticos. Levará um susto ao se envolver com um gatinho um pouco mais violento. Experimentará um swing em que se deliciará.

Trabalho:

Empregado:

Não terá chance de promoção tão cedo. Ao investir em outras especializações, você conseguirá uma grande chance numa empresa de renome. Seu emprego estará instável em que algumas demissões acontecerão.

Desempregado:

Precisará de cara de pau para pedir ajuda até para pessoas que você não conversa a tempos. Demorará um pouco para surgir uma boa oportunidade. Parceria com amigo não dará certo. Terá proteção para você se sobressair nas entrevistas.

Dinheiro:

Terá de se desfazer de alguns pertences para conseguir alcançar seus objetivos. Receberá uma boa grana ao vencer uma causa que já está na justiça há tempos. Será feita de boba por um parente que não te pagará o que deve. Doença de familiar poderá fazer você ter que mexer nas economias. Poderá ser roubada por alguém que frequenta a sua casa. Bons ganhos com a rede social.

Saúde:

Você estará obcecada pelo corpo perfeito o que te fará a seguir várias dietas mirabolantes que poderão te enfraquecer. Aprenderá a curtir atividades ao ar livre, melhorando o sistema respiratório e o humor. As enxaquecas poderão ficar mais fortes, te deixando de cama. Gravidez de risco. O alto astral te ajudará a ter uma mente mais leve para resolver algumas pendências.

Família e amigos:

A família estará um pouco dividida devido à distância. A saudade fará parte da sua rotina. Um parente te colocará num rolo de mentiras que ainda dará muita dor de cabeça. Perda de um familiar bem próximo afetará a sua saúde. Rodeada de amigos, não saberá o que é solidão. Sua generosidade abrirá portas para novas amizades aonde você for. Parceiro terá ciúme do seu amigo, forçando que você corte os laços.

PEIXES

Amor e Romance:

Passará por um momento de muita cumplicidade com o parceiro, mas com pouco contato físico. A pressão do trabalho interfira na sua libido. Uma viagem não programada reaproximará vocês, relembrando o tempo de namoro. Gravidez de risco será superada com muita dedicação e amor de ambos. A distância devido à mudança de emprego poderá fará vocês repensarem se realmente eram felizes juntos. A insegurança quanto a assumir um relacionamento mais sério será vencida.

Conquista:

Uma paixão repentina mexerá até com os seus conceitos, te levando a concretizar muitas loucuras. Conhecerá uma pessoa por acaso que te trará muita alegria e jovialidade, mas o romance não seguirá adiante. Será presa fácil na mão de um malandro que sacará a sua carência. Poderá ser flertada pelo chefe, gerando uma pequena confusão interna. A autoestima de altos e baixos influenciará no seu astral para paquera, ficando um período bem na sua.

Sexo:

Muito sensível, você irá facilmente à loucura com os toques na hora certa. Será dominada de um jeito nunca sentido antes, permitindo o próprio corpo ser bem explorado. A química com o parceiro estará numa perfeita combinação, em que não será difícil sentir tanto prazer. Uma mentira descoberta na hora da cama acabará com todo o romantismo.

Trabalho:

Empregado:

Muito inteligente, logo se destacará, mas também despertará inveja dos colegas. Grandes chances de assumir um cargo de mais responsabilidade. Perderá uma oportunidade pela insegurança. Apesar da reputação em alta ainda não receberá o aumento que queria.

Desempregado:

A sua criatividade aliada ao instinto batalhador não te deixará sem o ganha pão por muito tempo. Terá mais sucesso ao trabalhar diretamente com o público. Apoio financeiro da família te ajudará a colocar algumas boas ideias em prática.

Dinheiro:

Depois de muito esforço e dedicação, terá vitória no negócio próprio. Bons lucros à vista em que logo pagará todas as dívidas. Aprenderá na marra a cuidar melhor do dinheiro, enveredando em pequenos investimentos. Estará muito mão aberta para a família e sovina com você mesma, tendo alguns gastos não planejados no orçamento. Briga na família por herança fará você desistir.

Saúde:

Estará com olho grande para as guloseimas e gordurices, deixando a glicose e o seu colesterol na berlinda. Estará bastante desanimada para balançar o esqueleto, em que se inscreverá numa variedade de atividades e não seguirá adiante. A alergia estará mais atacada podendo ser uma porta aberta para outras doenças. A sua ansiedade será o reflexo de energia acumulada.

Família e amigos:

Dedicada ao máximo, tudo o que você fará, será pensando no bem da família, no entanto, muitos familiares sabem disso e te sugarão ao máximo. Problema de saúde com um parente muito querido te deixará sem chão. Velhos amigos voltarão a te procurar. Será um reencontro de muita felicidade e de resolver qualquer desentendimento. Separação de uma amiga te deixará aflita.

TEXTO: Pai Paulo de Oxalá