ARSP apresenta resultados do trabalho de fiscalização no Verão

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), por meio da Gerência de Água e Esgoto (GAE), realizou o monitoramento da qualidade da água que é abastecida na região litorânea. A fiscalização no Verão de 2025 foi realizada nos municípios de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra e Guarapari.

O diretor de Saneamento Básico, Mamoru Komatsu, ressaltou que o objetivo da ação é garantir a prestação adequada do serviço à população durante a alta temporada. “Este é um período do ano em que a demanda aumenta significativamente em função do turismo litorâneo do Estado”, salientou.

Resultado

A gerente de Água e Esgoto da ARSP, Krishna Daher, explicou como foi a fiscalização da qualidade da água bruta, tratada (saída da estação de tratamento) e distribuída. “A equipe observou o serviço prestado e fez algumas recomendações que visam melhorar ainda mais a qualidade da água fornecida à população. Essas recomendações foram encaminhadas à Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), para as providências devidas”, explicou.

Ainda segundo a gerente Krishna Daher, a equipe técnica consolidará os resultados da fiscalização e manifestará à Cesan a conclusão da ação. De forma adicional, informa que serão apresentadas recomendações técnicas para a melhoria contínua na prestação dos serviços de abastecimento à Companhia.

A ARSP está presente em 50 municípios no Estado do Espírito Santo, regulando e fiscalizando a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da ARSP

Analine Izoton

(27) 99974-9212

Fonte: GOVERNO ES