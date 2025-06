ARSP abre Consulta Pública para Manual de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos

O Manual de Fiscalização de Diagnóstico tem por finalidade orientar a atuação da equipe técnica da ARSP nas ações de fiscalização de diagnóstico dos serviços públicos.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) abriu a Consulta Pública nº 009/2025. O objetivo da ação é recolher contribuições e informações para subsidiar a elaboração da resolução que aprova o Manual de Fiscalização de Diagnóstico da Prestação dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A iniciativa busca ainda estabelecer as etapas das atividades de fiscalização de diagnóstico.

O processo está fundamentado no § 3º, art. 18 da Lei Complementar nº 827/2016 e busca padronizar procedimentos internos, fortalecer a atuação técnica e garantir maior transparência e efetividade nas ações fiscalizatórias da agência.

Participação

As contribuições podem ser enviadas até o dia 22 de junho de 2025. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas interessadas na matéria, mediante análise da Nota Técnica ARSP/GRS nº 006/2025 e da minuta de resolução, ambas disponíveis no site da agência.

As sugestões devem ser enviadas até às 23h59min do dia 22 de junho de 2025, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. As contribuições precisam ser redigidas conforme o modelo disponível no Anexo Único do regulamento, incluindo identificação do participante (nome, telefone e/ou e-mail).

Só serão apreciadas as contribuições apresentadas conforme a tabela-modelo do regulamento.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da ARSP

Analine Izoton

(27) 99974-9212

Fonte: GOVERNO ES