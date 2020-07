Arsenal vai à final da Copa da Inglaterra e pode salvar temporada

Mesmo na nona colocação do Campeonato Inglês (Premier League), o Arsenal tem a última chance para salvar a temporada. Neste sábado (18), os Gunners se classificaram para a final da Copa da Inglaterra, o mais antigo torneio de futebol do mundo, ao superarem o Manchester City por 2 a 0, em um vazio estádio de Wembley, em Londres, A partida, que abriu as semifinais da competição, foi realizada com portões fechados, em medida de segurança contra a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Acostumado a trabalhar com equipes que valorizam a posse de bola até a conclusão a gol, o técnico Pep Guardiola, do City, acabou vítima do próprio feitiço. Aos 18 minutos do primeiro tempo, na sequência de uma troca de passes iniciada com o goleiro Emiliano Martínez, o atacante Nicolas Pépé recebeu na direita e cruzou na medida para o companheiro de ataque Pierre-Emerick Aubameyang, que se antecipou à marcação do lateral Kyle Walker e abriu o placar para o Arsenal.

Os londrinos ainda tiveram duas boas chances para balançar as redes no primeiro tempo, com o goleiro Ederson fazendo as defesas. Primeiro em chute de Aubameyang, para defesa a do brasileiro. Depois em cabeçada do zagueiro Shkodran Mustafi. O City, apesar da pressão e da posse de bola acima de 60%, não deu trabalho a Martínez, arqueiro dos Gunners.

A intensidade ofensiva do time de Manchester aumentou na etapa final, desta vez com uma série de oportunidades realmente criadas: quatro chances em apenas 21 minutos. Mas, a pontaria dos meias David Silva e Kevin de Bruyne e dos atacantes Raheem Sterling e Riyad Mahrez – este último travado pelo goleiro do Arsenal – não ajudou.

Como punição, após o 10º escanteio desperdiçado pela equipe de Guardiola, os londrinos liquidaram a fatura aos 25 minutos. Em contra-ataque iniciado por Pépé, o lateral-esquerdo Kieran Tierney lançou Aubameyang nas costas da zaga. O gabonês disparou pela esquerda e só teve o trabalho de tocar na saída de Ederson para fazer o segundo. Na sequência, Sterling até teve a chance de diminuir o prejuízo, mas parou no zagueiro brasileiro David Luiz, que evitou a finalização do atacante já na pequena área.

Aproveitando-se da vantagem, o técnico Mikel Arteta, do Arsenal, reforçou a marcação, com as saídas de Pépé e do centroavante Alexandre Lacazette para entrada do meia Joe Willock e do volante Lucas Torreira. O City se lançou ainda mais ao ataque, mas, não foi suficiente para modificar a história do confronto. Melhor para os Gunners, maiores vencedores da Copa da Inglaterra, que terão a chance de buscar o 14º título do torneio.

A bola volta a rolar pela competição neste domingo (19), às 14h (de Brasília), com Manchester United e Chelsea. O jogo também será em Wembley, outra vez com portões fechados. O duelo colocará frente a frente dois rivais diretos na briga por vaga na próxima Liga dos Campeões pelo Campeonato Inglês – os Blues estão em terceiro, com 63 pontos, um a mais que o United, quinto colocado.