Arsenal, da Inglaterra, contrata zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães

O Arsenal contratou o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães junto ao time francês Lille. O jogador assinou um contrato de longo prazo, informou o clube inglês nesta terça-feira (1º de setembro). Os detalhes financeiros do acordo não foram revelados, mas a mídia britânica noticiou que o Arsenal pagou o equivalente a U$36 milhões pelo jogador de 22 anos.

Gabriel fez 34 atuações pelo Lille na temporada passada, em que o time terminou na quarta colocação da Liga Francesa. Ele também passou períodos emprestado no clube francês Troyes e no croata Dínamo de Zagreb. durante os três anos de contrato com o Lille.

“Muitos torcedores estavam me mandando mensagens me pedindo para ir para o Arsenal, e isso teve muita influência para eu assinar com este clube”, disse Gabriel no site do time. “Foi uma experiência muito surreal, havia ofertas chegando de alguns clubes diferentes”.

Gabriel é a segunda contratação de peso do Arsenal na pré-temporada, depois da chegada do compatriota Willian no mês passado, em uma transferência sem custos após o fim do contrato do meia com o Chelsea.

O zagueiro chega ao clube do norte de Londres no momento em que o técnico Mikel Arteta se empenha em reforçar a defesa antes da nova campanha. O zagueiro francês William Saliba, que foi contratado no ano passado e emprestado ao Saint-Etienne, também deve estrear nesta temporada.

“Ele (Gabriel) tem muitas qualidades que nos tornarão mais fortes como unidade defensiva e como time”, disse Arteta.