Arrumada para a ceia: veja dicas para montar o look e arrasar no Natal

Reprodução A nova linha da Baw com a Bauducco traz o chocotone para as roupas de Natal

A noite de Natal é uma das mais especiais. É a hora de toda a família mais se arrumar para ficar sentado no sofá. E mesmo que muitos não estejam no clima natalino, se vestir bem e aproveitar a ceia ainda é um evento divertido para muitos.

Eu no natal me sentindo uma BBB toda arrumada pra ficar na sala de casa pic.twitter.com/aUpAztyqgw — Burguesasafada52 (@Burgues55016327) December 21, 2020

O iG Delas trouxe algumas dicas de looks para arrasar em casa enquanto assiste à Missa do Galo e come aquela ceia de Natal. As opções são diversas e perfeitas para todos os gostos. E claro, roupas práticas para você usar fora da época também!

Bawducco

Reprodução A nova linha da Baw é uma homenagem a um dos melhores sabores de panetone: o de chocolate

A marca de roupas Baw trouxe uma novidade em parceria com a Bauducco: uma linha exclusiva e limitada de camisetas, camisas e suéteres com o tema “chocotone”.

Recebemos algumas peças e a primeira impressão foi de que são roupas confortáveis e estilosas, além de ser feita de excelente material. Ao experimentar, é notável que esta linha pode ser usada até fora da época de Natal, pois é super versátil.

E além de exaltar o amor pelo chocotone, as roupas caem muito bem com shorts, calças e saias. As peças são vendidas exclusivamente no site da Baw, com preços de R$ 109,90 a R$ 399,90.

Renner

Reprodução A Renner traz a ideia de menos é mais para a ceia, mas com looks ótimos e confortáveis

Se quer uma opção de cores mais leves, opte pelas ideias da Renner. A marca traz vestidos lindos, curtos e longos, em tons em vermelho.

Mas se você quer algo mais simples, opte por conjuntos com blusas combinando com saias ou calças, assim como macacões que estão em alta e garantem uma combinação confortável para noite. Os acessórios com brilhos ou metalizados como brincos, colares e cintos dão um charme a mais e podem fazer a diferença.

LV Store

Reprodução A loja online está com opções puxadas para o tom vermelho

A LV Store também preparou uma linha de roupas para a noite de Natal. Com opções nas cores vermelhas, você pode arrasar na ceia com macacões e vestidos. Os preços vão de R$129,99 a R$219,99.