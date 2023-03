ARROZ/CEPEA: Valores do casca acompanham quedas do beneficiado e do produto no varejo

Cepea, 1º/3/2023 – Os preços do arroz em casca estiveram em queda em praticamente todo o mês de fevereiro no Rio Grande do Sul. Os valores acompanharam as baixas observadas nos elos superiores da cadeia produtiva (arroz beneficiado e varejo), ainda que menos intensas. Segundo o Cepea, esse movimento baixista já era esperado, devido ao avanço da colheita e ao fato de que produtores têm realizado negociações para pagamento das despesas de curto prazo. A movimentação dos negócios vem ocorrendo apenas quando os produtores têm necessidade de caixa no curto prazo, apesar do andamento da colheita. As indústrias, por sua vez, seguem recebendo alguns contratos a termo efetivados anteriormente e apostam em cotações menores com o avanço das atividades no campo. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

