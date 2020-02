ARROZ/CEPEA: Recuo comprador pressiona cotações

Cepea, 27/02/2020 – Pesquisas do Cepea apontam que as cotações domésticas do trigo em grão seguiram em alta por mais uma semana, impulsionadas pela baixa oferta interna e pelo alto patamar do dólar, que eleva a paridade de importação. Outro fator que deve sustentar o valor do trigo nacional é a notícia divulgada nessa quarta-feira, 26, de que o governo argentino vai fechar o registro de novos negócios para exportação, o que indica que haverá elevação das retenciones nos próximos dias. Segundo informações do Ministério da Agricultura da Argentina, até dia 12 de fevereiro, estavam registrados negócios de mais de 12 milhões de toneladas de trigo da temporada 2019/20 e 10,7 milhões de toneladas da safra 2018/19. Em ambas as temporadas, a produção daquele país ficou em cerca de 19 milhões de toneladas. O Brasil, vale lembrar, é o principal destino do trigo argentino – entre julho/19 e janeiro/20, chegaram ao País 3,05 milhões de toneladas do cereal. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br