ARROZ/CEPEA: Preços continuam em queda no mercado sul-rio-grandense

Cepea, 24/05/2023 – Os valores do arroz em casca seguem em queda no Rio Grande do Sul, contexto que vem sendo observado desde o início de maio. De acordo com colaboradores do Cepea, esse cenário baixista reflete um ajuste às variações observadas nos elos superiores da cadeia produtiva (arroz beneficiado e varejo). Quanto às vendas, colaboradores do Cepea identificaram que, nos últimos dias, especificamente, a liquidez esteve baixa, devido à disparidade entre os valores de compra e venda da matéria-prima. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado