ARROZ/CEPEA: Preços cedem após nove semanas em alta

Cepea, 10/05/2023 – Os valores do arroz em casca voltaram a cair no mercado sul-rio-grandense, após registrarem altas por nove semanas consecutivas. Segundo colaboradores do Cepea, este pode ser um indicativo de dificuldades de novos repasses das recentes valorizações do casca aos demais elos da cadeia produtiva. No geral, enquanto produtores disponibilizam novos lotes para negociação, muitos compradores estão afastados do mercado, contexto que pressiona as cotações. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado