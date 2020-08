ARROZ/CEPEA: Mesmo com preços em alta, agentes seguem receosos

.

Cepea, 26/08/2020 – De acordo com pesquisas do Cepea, os preços internos do café robusta têm avançado com certa força neste mês, impulsionados pelas altas externas e do dólar. No cenário internacional, os valores são influenciados pela maior demanda pela variedade. Neste caso, ressalta-se que a pandemia de covid-19 elevou o consumo de café dentro do lar, aquecendo as vendas de solúveis e comuns. Esse cenário atrelado à entressafra no Vietnã (maior produtor de robusta) e ao dólar valorizado – que aumenta a competitividade do robusta brasileiro – favoreceram as vendas do grão nacional. Assim, o Indicador CEPEA/ESALQ do robusta do tipo 6 peneira 13 acima voltou a fechar acima dos R$ 400/sc de 60 kg nesses últimos dias, retornando a patamares reais de janeiro de 2018 (valores deflacionados pelo IGP-DI de jul/20). Nessa terça-feira, 25, o Indicador fechou a R$ 406,32/saca de 60 kg, forte avanço de 3,5% frente ao do dia 18. Para o arábica, o ritmo de negócios esteve menor, especialmente devido à baixa presença de vendedores, que ficaram com as atenções voltadas ao clima. Assim, o Indicador CEPEA/ESALQ do arábica tipo 6, posto na capital paulista, fechou a R$ 596,21/saca de 60 kg nessa terça-feira, 25, alta de 3,3% frente à terça, 18. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br