ARROZ/CEPEA: Maior liquidez mantém preços firmes neste início de ano

Cepea, 11/01/2023 – Agentes do setor arrozeiro retomaram, de forma gradual, as atividades nos últimos dias, elevando a liquidez e favorecendo os firmes patamares dos preços no Rio Grande do Sul. Esse movimento resultou da ligeira maior demanda pelo cereal – com parte dos agentes optando por aquisições em regiões mais afastadas do destino – e dos recentes avanços do dólar, que têm estimulado as exportações. Entretanto, o interesse de produtores por novas negociações esteve limitado, uma vez que esses agentes têm expectativas de valores maiores e seguem atentos à necessidade de compra por parte de engenhos. Por outro lado, casos isolados de maior oferta de orizicultores foram registrados, visto que determinadas empresas estipulam uma data limite para que o grão recebido em período de safra seja negociado antes da colheita da próxima temporada. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

