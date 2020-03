ARROZ/CEPEA: Liquidez é baixa, mas média de fevereiro é a maior para o mês

Cepea, 4/3/2020 – Depois de iniciarem fevereiro em baixa, os preços do café arábica tiveram forte recuperação no final do mês. No acumulado do período (31/1 – 28/2), o Indicador CEPEA/ESALQ do café tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, avançou 48,61 Reais por saca de 60 kg (+10,2%), fechando a R$ 522,42/sc no dia 28. Segundo pesquisadores do Cepea, essa alta esteve atrelada às valorizações externas do grão e também do dólar frente ao Real. Os contratos internacionais do arábica foram impulsionados por movimentos técnicos e pela oferta restrita no mercado físico brasileiro no curto prazo. Quanto ao dólar, mesmo com as intervenções do Banco Central, a moeda norte-americana atingiu novo recorde nominal na sexta-feira, 28, a R$ 4,492. Já quanto ao robusta, os valores registraram pequena variação no último mês. No acumulado do período, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, peneira 13 acima, avançou apenas 3,24 Reais por saca de 60 kg (+1%), fechando a R$ 312,92/sc no dia 28. Ainda que o dólar elevado tenha sustentado as cotações, a maior disponibilidade de robusta nos mercados nacional e internacional – devido à grande produção do Brasil e do Vietnã em 2019/20 – e a demanda mais enfraquecida limitaram maiores valorizações da variedade. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br