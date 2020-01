ARROZ/CEPEA: Indicador segue na casa dos R$ 50/sc

Cepea, 29/01/2020 – As negociações envolvendo arroz em casca tiveram menor liquidez, devido à oferta escassa do grão de 58% de grão inteiros. Entretanto, compradores consultados pelo Cepea estiveram mais ativos para produtos com rendimentos superiores. Enquanto o produto com rendimento na casa de 58% apresentou cotações firmes, os cereais com rendimentos maiores registraram variações mais expressivas nos preços. Do lado das indústrias, muitas consultadas pelo Cepea estiveram ausentes do mercado na semana passada, visto que estão com estoques suficientes para atender à demanda de médio prazo. Além disso, ainda reportam que os atuais preços ofertados por produtores não são passíveis de repasse para o arroz beneficiado. Entre 21 e 28 de janeiro, o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros (média ponderada para o estado do Rio Grande do Sul) registrou alta de 1,27%, a R$ 50,77/sc de 50 kg no dia 28. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br