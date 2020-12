ARROZ/CEPEA: Indicador fecha abaixo de R$ 100/sc

Cepea, 09/12/2020 – As cotações do arroz em casca continuam em baixa no Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Cepea. Na parcial de dezembro (entre 30 de novembro e 8 de dezembro), o Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros, com pagamento à vista, registrou queda de 3,9%, fechando a R$ 98,31/saca de 50 kg na terça-feira, 4. Esse movimento baixista está atrelado à pressão compradora, visto que parte das indústrias demonstra pouco interesse em novas aquisições – muitos agentes têm trabalhado apenas com o recebimento de lotes já adquiridos anteriormente no spot ou importado, mantendo-se ausentes para novas negociações do casca. IMPORTAÇÕES – Em novembro, segundo a Secex, o volume do cereal adquirido pelo Brasil foi de 186,37 mil toneladas de arroz (equivalente casca), o maior desde dezembro de 2003 e 27,3% superior ao volume recebido em out/20. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br