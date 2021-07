ARROZ/CEPEA: Demanda aquecida e vendedor firme elevam preços

Cepea, 14/07/2021 – Os preços do arroz voltaram a avançar no mercado interno, diante da demanda ativa e da posição mais firme de vendedores. Porém, segundo pesquisadores do Cepea, o distanciamento entre as ofertas de compra e de venda tem limitado a liquidez. O Indicador ESALQ/SENAR-RS, 58% grãos inteiros (média ponderada e pagamento à vista) avançou 1,29% entre 6 e 13 de julho, fechando a R$ 70,62/sc de 50 kg no dia 13. No mês, a elevação é de 1,9%. EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES – Segundo dados da Secex, em junho, as exportações de arroz (equivalente casca) somaram 70,17 mil toneladas, volume 19,2% inferior ao registrado em maio/21. As importações, por sua vez, totalizaram 85,4 mil toneladas de arroz (equivalente casca) em junho/21, 9,6% inferior ao registrado em maio, ainda de acordo com a Secex. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)