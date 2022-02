ARROZ/CEPEA: Com demanda firme, média mensal sobe após 4 meses de queda

Cepea, 2/2/2022 – O preço médio do arroz em casca registrou alta em janeiro, interrompendo um período de quatro meses consecutivos de queda. A média mensal do Indicador do arroz em casca ESALQ/SENAR-RS (58% grãos inteiros, com pagamento à vista) fechou a R$ 62,80/saca de 50 kg, 0,53% acima de dezembro. Nessa terça-feira, 1º, o Indicador ultrapassou a casa dos R$ 66,00/sc, fechando a R$ 66,02/sc, significativa alta de 4% frente à terça anterior, 25 de janeiro. Segundo colaboradores do Cepea, além do aumento das demandas doméstica e para exportação, esse cenário também está atrelado à baixa oferta no Rio Grande do Sul. Apesar da previsão de crescimento de 1,9% na disponibilidade nacional do casca nesta temporada – devido ao maior estoque inicial –, a produção e a produtividade brasileiras podem diminuir, refletindo, principalmente, o clima desfavorável nos principais estados produtores (RS e SC) em janeiro. Com a colheita da safra 2021/22 prevista para se iniciar neste mês, é possível que novos ajustes negativos nas estimativas sejam realizados ainda em fevereiro. Vale ressaltar que, na média entre as safras 2017/18 e 2021/22, o RS foi responsável por 70,5% da oferta nacional de arroz, e SC, por 10,5%. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)