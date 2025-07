Arroba do boi fecha junho em alta e mercado tem boa expectativa

O preço da arroba do boi gordo encerrou o mês de junho em alta no Brasil, refletindo a retomada gradual da valorização da pecuária de corte. Dados do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) apontam que o valor médio nacional da arroba foi de R$ 317,75, avanço de 3,32% em relação a maio. Em Mato Grosso, estado com o maior rebanho bovino do país, o valor chegou a R$ 308,51, alta expressiva de 48,78% na comparação com o mesmo período de 2024.

De acordo com o instituto, a recente alta nos preços é resultado da menor oferta de animais prontos para abate no mercado, especialmente no segundo trimestre, quando as pastagens perdem vigor e muitos pecuaristas retardam a venda à espera de melhores condições. Apesar do movimento positivo, o cenário pode ganhar novos contornos nos próximos meses com o aumento da participação de animais terminados em sistema de confinamento.

Uma pesquisa divulgada pelo próprio Imea projeta crescimento de 7% na terminação intensiva em 2025, totalizando cerca de 8,5 milhões de bovinos confinados no país. Esse aumento tende a ampliar a oferta de carne no segundo semestre, o que pode exercer pressão sobre os preços e limitar novos avanços nas cotações da arroba.

Mesmo diante desse possível equilíbrio entre oferta e demanda, o setor segue atento a outros fatores que impactam o mercado, como o ritmo das exportações, o consumo doméstico e os custos de produção. No primeiro semestre, o Brasil manteve desempenho favorável nas vendas externas de carne bovina, contribuindo para sustentar os preços mesmo com um cenário global de incertezas.

Além disso, a redução dos abates de fêmeas em algumas regiões e a expectativa de um segundo semestre mais firme em termos de consumo interno também ajudam a compor um quadro mais otimista para o pecuarista.

Embora o crescimento da produção em confinamento funcione como uma âncora para as cotações, especialistas avaliam que o atual patamar da arroba é compatível com os custos da atividade, especialmente em regiões com maior eficiência produtiva. Ainda assim, o setor continua monitorando os efeitos do clima, a reposição de bezerros e o comportamento do consumidor brasileiro diante de um cenário macroeconômico ainda desafiador.

QUE É – O Imea é um centro de estudos vinculado ao setor produtivo mato-grossense e atua como referência na produção e análise de dados do agronegócio. As informações levantadas pelo instituto orientam tanto produtores quanto agentes de mercado, sendo fundamentais para o planejamento da atividade agropecuária no estado e no Brasil.

Fonte: Pensar Agro