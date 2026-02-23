Arranjos Produtivos entrega mudas de café arábica e banana em Guaçuí

Sessenta e quatro produtores rurais do município de Guaçuí, no sul do Espírito Santo, foram contemplados com mudas de café arábica e banana que começaram a ser entregues nesta segunda-feira (23) pelo projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Assembleia Legislativa (Ales). Serão fornecidas ao longo desta semana 50 mil mudas de arábica e 8 mil de banana.

A entrega simbólica foi realizada pelo presidente Marcelo Santos (União), no início da tarde, na Secretaria de Agricultura de Guaçuí, com a presença de vereadores, agricultores e lideranças do município e de outras cidades da região.

“Estou muito feliz em cumprir mais uma etapa desse projeto. E agradecer a confiança do homem e da mulher do campo, da agricultura familiar, acreditando e vendo o resultado desse projeto. Nós estamos em 36 cidades e vamos ampliar ainda mais. Há um comprometimento do governo do Estado para que nós possamos chegar, ao final, nas 78 cidades capixabas. Esse é um programa muito legal, que visa auxiliar, estender a mão, dar condição técnica para o homem e para a mulher do campo”, comemorou.

“Além desse viés da entrega de mudas, calcário, acompanhamento técnico, tem também a questão ambiental, preservação das nossas nascentes, do meio ambiente, tem a questão do crédito de carbono. Acrescentar, por exemplo, receita na família do agricultor, e também tem a constituição de associações e certificação de pequenas agroindústrias. Então, isso é muito legal”, complementou Marcelo Santos.

Com forte vocação para a produção de café arábica e leite, a agropecuária do município se diversifica com as novas variedades. Com esta remessa, o município chega à marca de 121 mil mudas de café entregues pelo Arranjos Produtivos. No ano passado, nove agricultores foram contemplados com 2 mil mudas de maracujá.

Entre eles está Alcides Moreira, a Cidinha, que em fevereiro de 2025 foi contemplada com 900 mudas de maracujá e, em menos de um ano, já colhe os frutos. A produção semanal do fruto chega a 350 quilos. Agora, ela poderá diversificar ainda mais a lavoura com as mudas de banana que receberá.

“Está me dando retorno todos os dias. Hoje a lavoura não precisa mais de poda, então diminuiu muito a mão de obra. (…) Estou muito satisfeita. Eu vejo o Arranjos Produtivos como uma alavanca pra gente. Ele é extenso, a gente tem muita informação que eu não tinha nem noção que existia, como crédito de carbono”, ressalta a produtora.

O secretário de Agricultura de Guaçuí, Julinho Tererê, disse que as pequenas propriedades rurais respondem por 70% dos produtos da merenda escolar do município. O gestor estima que 60% das famílias de Guaçuí, com população de cerca de 30 mil habitantes, estão ligadas à agricultura de base familiar.

Joelma Costalonga, secretária da Casa dos Municípios, órgão da Ales responsável pela gestão do projeto, considera o conhecimento técnico a mola propulsora da iniciativa.

“A entrega de mudas é sempre um momento muito bonito, muito importante, os agricultores vibram, mas o mais importante, eu falo sempre pra eles, é o conhecimento que nós levamos, é a assistência técnica, o acesso aos dias de campo, aos seminários, (…) e isso muda a visão deles, muda a visão deles em relação à propriedade deles, a tudo aquilo que eles já têm e às vezes não enxergam”, comenta Joelma Costalonga.

Arranjos Produtivos

O Arranjos Produtivos teve início em julho de 2023 e está presente atualmente em 36 municípios capixabas. Desenvolvido pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras, fornece mudas, insumos e assistência técnica aos produtores rurais atendidos.

Em 2026, o projeto entrou no seu terceiro ciclo, com foco nos créditos de carbono.

Fonte: POLÍTICA ES