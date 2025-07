Arranjos Produtivos entrega mudas de cacau em Jaguaré

Destaque na produção de café conilon, o município de Jaguaré, no norte do Estado, recebeu do Projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa (Ales), mudas de cacau que vão ajudar a diversificar a produção local. A entrega de quatro mil mudas, de um total de 62 mil, para 110 produtores rurais, aconteceu na noite de sexta-feira (4) durante a abertura da 32ª Festa do Produtor Rural do município.

A entrega foi feita pelo presidente do legislativo estadual, deputado Marcelo Santos (União), com a presença do prefeito de Jaguaré e correligionário, Marcos Guerra, do deputado federal Da Vitória (Progressitas), de representantes de entidades ligadas à agricultura, dirigentes sindicais e vereadores do município.

Apesar de ressaltar a importância da entrega, Marcelo Santos registrou que o trunfo do projeto de apoio à diversificação da agricultura familiar é o conhecimento levado aos produtores. “O objetivo não é o número de mudas, e sim a capacitação que os nossos técnicos vão dar a eles, o conhecimento, o aprimoramento de uma técnica ainda melhor de como cultivar, por exemplo, o cacau que nós estamos entregando agora. Auxiliando eles na constituição associativa, criando associações de produtores, mas também auxiliando na constituição e na certificação de pequenas agroindústrias. E também saber para quem e para qual mercado você vai comercializar”, pontuou.

O engenheiro agrônomo e técnico do Arranjos Produtivos em Jaguaré, Ericke Souza, explicou que o incentivo para a produção do cacau no município é uma forma de garantir renda para os produtores no período da entressafra de culturas tradicionais na região, como o cacau e a pimenta-do-reino. “A pimenta-do-reino, por um certo tempo, começa a dar fusariose (doença causada por fungo), começam a morrer os pés. Quando a pimenta-do-reino começa a morrer, os produtores começam a plantar o cacau. Com quatro anos sua roça está formada, está um sistema 100% produtivo. E por que o cacau? Porque é um produto de alto valor agregado, ele ajuda os produtores a ter essa diversidade na sua renda. (…) Então, o produtor tem uma cultura opcional para ele vender e honrar as contas”, detalhou.

Além do cacau, o Arranjos Produtivos também entregará mudas de banana, aipim e citrus. “Nós também estamos levando conhecimento nessas outras áreas que a gente pretende potencializar (…) para que eles possam ter independência, possam produzir melhor, com mais qualidade e se organizarem em associações, que possam vender os seus produtos”, ressaltou a secretária da Casa dos Municípios da Ales, Joelma Costalonga.

O produtor Ângelo Corteletti falou sobre a importância do projeto para a diversificação na lavoura. “A gente já mexe com o café, a pimenta e, agora, a gente vem completando com o cacau pra ajudar na renda familiar. (…) Acho que nem todo mundo conhece o que é a produção do cacau, talvez não saiba o manejo certo da produção, então já está vindo esse incentivo para o produtor ter uma rendazinha melhor, né?“, disse.

Arranjos Produtivos

Desenvolvido pela Ales em parceria com o governo do Estado, o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e apoio das prefeituras, o Arranjos Produtivos está presente em 27 municípios.

Atua na formação técnica de agricultores, aquisição de mudas, regularização e formalização das agroindústrias. Tem como foco a geração de emprego e renda na agricultura familiar, com compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O projeto busca potencializar a diversificação na agricultura familiar, aumentando a oferta de alimentos e contribuindo para a segurança alimentar e acesso a alimentos frescos e saudáveis. O projeto já entregou mais de 2 milhões de mudas, alcançando 25 mil produtores rurais.

A Feira

A 32ª Festa do Produtor Rural de Jaguaré e a 7ª Feira de Agronegócios acontecem de 4 a 7 de julho. O evento reúne atendimento institucional, programação técnica, cultural, encontro com lideranças, ações voltadas para o fomento do trabalho rural e rodada de negócios.

A feira é realizada pelo Sindicato Patronal Rural de Jaguaré, com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e da Prefeitura de Jaguaré.

Fonte: POLÍTICA ES