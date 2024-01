Arranjos Produtivos chega a Vargem Alta com “Dia de Campo”

O projeto Arranjos Produtivos, promovido pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales), iniciou uma nova etapa em 2024. Na manhã desta quarta-feira (24), produtores rurais do município de Vargem Alta, na Região Sul do Estado, receberam representantes do projeto em uma plantação de uva.

Nessa nova etapa, batizada de “Dia de Campo”, os produtores estão recebendo orientações de técnicos do projeto diretamente nas plantações. No ano passado, a primeira etapa do Arranjos Produtivos foi voltado para instruções teóricas, com os produtores rurais de vários municípios capixabas participando de seminários.

“Nesse primeiro Dia de Campo nós tivemos as boas práticas da cultura da uva, que é uma das temáticas trabalhadas em sete municípios. Nós focamos, principalmente, na parte nutricional, passando por todo o preparo do solo até a colheita da uva. Nós tivemos uvas sendo podadas, colhidas e também o pós-colheita”, explicou Douglas Gasparetto, coordenador dos técnicos do projeto.

Arranjos produtivos

O projeto Arranjos Produtivos é feito em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras. Os pequenos agricultores têm acesso a serviços como: atendimento com o Incaper, Sebrae e também Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo). A iniciativa tem o objetivo de fortalecer arranjos produtivos já existentes e criar novas opções para os pequenos agricultores, impulsionando a agricultura familiar.

“Nós passamos pelos seminários e agora estamos seguindo com os Dias de Campo. Nós também estamos trabalhando com um profissional que está ajudando os produtores com a regularização das pequenas agroindústrias”, disse a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga.

O prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB), afirma que a produção de uva tem sido um destaque no município. “Vargem Alta tem crescido muito na produção de uva, outras produções também estão em destaque. A gente se sente honrado da Assembleia Legislativa ter escolhido o município de Vargem Alta para essa etapa do projeto”, disse o prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos), participou do Dia de Campo em Vargem Alta e conversou com produtores rurais da região. Ele explicou quais são as próximas etapas do projeto.

“É uma etapa importante, já tendo aqui superado outras etapas, como os seminários. Nós daremos seguimento para outras regiões, para que nós possamos passar depois para a entrega das mudas e o acompanhamento feito pelos nossos técnicos”, explica o deputado.

Essa primeira etapa realizada em Vargem Alta teve a participação de aproximadamente 130 produtores rurais. A próxima edição do “Dia de Campo” será realizada no dia 2 de fevereiro, em Nova Venécia, Região Noroeste do Estado.

