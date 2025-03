Arranjos Produtivos chega a Alto Rio Novo

A criação de peixes e o plantio de café, cacau e abacate são as propostas do projeto Arranjos Produtivos para o município Alto Rio Novo, no noroeste do Espírito Santo. Nesta quinta-feira (20), pela manhã, agricultores famíliares e gestores públicos participaram de seminário de apresentação do projeto, que é realizado pela Assembleia Legislativa (Ales).

Alto Rio Novo é um dos municípios que passaram a integrar o projeto nesta sua segunda fase, em que o número de prefeituras parceiras aumentou de 20 para 27. Além dos técnicos do projeto e agricultores familiares, também participaram da cerimônia de apresentação o prefeito de Alto Rio Novo, Alexandro da Padaria (PSD); a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga; e o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União).

“Estamos aqui com um grupo de agricultores, mulheres e homens da agricultura familiar, que vão participar do primeiro encontro, de uma apresentação, para que eles possam escolher qual será a cultura com que eles vão identificar para diversificar na agricultura”, explica o presidente da Ales.

O Projeto Arranjos Produtivos é realizado pela Casa dos Municípios da Ales, em parceria com o governo do Estado e apoio das prefeituras. Dentro do projeto os agricultores familiares atendidos recebem gratuitamente orientação técnica, mudas para plantio e também equipamentos agrícolas.

Municípios participantes do projeto

Alegre Anchieta Atílio Vivácqua* Águia Branca Alfredo Chaves* Alto Rio Novo* Brejetuba Boa Esperança Colatina Conceição do Castelo* Conceição da Barra Itapemirim Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Guaçuí Mantenópolis Marilândia* Montanha* Muniz Freire Nova Venécia Pedro Canário Piúma Rio Novo do Sul* São Domingos do Norte Vila Valério Vila Pavão

* Novos municípios que aderiram ao projeto no segundo ciclo

Fonte: POLÍTICA ES