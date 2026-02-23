Arranjos Produtivos: 52 mil mudas de café e cacau para Jerônimo Monteiro

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar de Jerônimo Monteiro, 52 produtores do município localizado no Sul do Estado foram beneficiados nesta segunda-feira (23) com 50 mil mudas de café conilon e 2 mil de cacau pelo projeto Arranjos Produtivos.

Como produtores da cidade já haviam sido beneficiados no ano passado com 161 mil mudas de café e 700 mudas de goiaba; com a nova remessa, o volume vai chegar a 211 mil mudas de café distribuídas na região, a maior já realizada pelo projeto no Estado, como bem destacou o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União).

“É a cidade que nós mais entregamos mudas de café conilon. É um investimento importante na agricultura familiar para o homem e para a mulher do campo, levando a nossa qualificação para eles, com acompanhamento técnico, aprimorando o seu conhecimento e diversificando para que eles não fiquem dependentes de uma única cultura. A diversificação é muito importante”, destacou.

De forte produção cafeeira e de laranja, o município com quase 12 mil habitantes já recebeu o título de Capital Estadual da Laranja.

“Aqui havia uma dependência única da laranja e da cultura do café. Nós diversificamos, fizemos investimentos para ampliar, inclusive, a monocultura do café, sem perder os investimentos em outras culturas, como, por exemplo, a goiaba”, citou o presidente da Assembleia. Como a maior parte dos produtores do município são familiares, o valor de mercado é afetado pela sazonalidade e, por isso, a importância da diversificação, como também afirmou o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério (PSD).

Produção

Os agricultores beneficiados com o projeto já estão colhendo os frutos da primeira entrega e, somado ao total de mudas de café doadas nesta segunda, o prefeito estima que sejam injetados na economia da região R$ 6,3 milhões por ano.

“Esse é um projeto pioneiro no estado e para uma cidade pequena como a nossa é de suma importância. Hoje, nós já temos resultado das primeiras entregas que foram feitas no município. Então já tem produtor gerando renda com essa primeira entrega do Arranjos Produtivos. É gratificante para a gente”, comemorou Zé Valério.

A partir do projeto, quem vai apostar pela primeira vez na cultura do cacau é o produtor Luciano Albuquerque, que recebeu 400 mudas e já atuava há quatro anos no ramo do café e gado. “Para mim é uma grande oportunidade, por investir em novos arranjos produtivos, em novas culturas!”, celebrou.

A produtora Elaine Aparecida de Paula relatou durante o evento sobre como se sente ao acompanhar o crescimento das 5 mil mudas de café que recebeu no ano passado. “Gostaria de agradecer por esse projeto maravilhoso, que abriu as portas para nós, produtores rurais, que temos sonhos. Não tínhamos condições para colocar nossas mudas, para plantar, para ter um técnico que acompanha a gente todo mês ali, de pertinho. Recebi as minhas mudas em julho, nós as plantamos e, hoje, estão lindas!”, comemorou.

Atuação

A iniciativa desenvolvida pela Assembleia Legislativa entrou no terceiro ano de atuação em 36 municípios do Estado. A secretária da Casa dos Municípios da Ales, Joelma Costalonga, ressaltou a importância do projeto para a qualificação dos produtores rurais da região.

“É o incentivo para que o agricultor possa permanecer no campo, trazendo qualidade de vida para sua família, trazendo sustento para sua casa. A principal entrega que nós fazemos não são as mudas, é a presença do técnico, da assistência técnica, é a presença da nossa coordenação atuando, ouvindo o agricultor, levando conhecimento para ele, para que ele possa não só plantar o café, mas entender a importância de diversificar. Por isso que a gente inseriu aqui o cacau, a goiaba e futuramente outras culturas que vão entrar pra cá”, informou.

Posteriormente, já está confirmada a entrega de mais 150 mil mudas de café conilon e 3 mil mudas de cacau para os produtores da região.

A cerimônia para entrega das mudas foi realizada no Núcleo de Estudos e de Difusão de Tecnologia em Florestas, Recursos Hídricos e Agricultura Sustentável (Nedtec) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Arranjos Produtivos

O Projeto Arranjos Produtivos foi iniciado em 2023 pela Secretaria da Casa dos Municípios da Ales, com o apoio do governo do Estado, prefeituras e parceiros. Neste ano, além de promover conhecimento e incentivar a diversificação da produção, o projeto vai se dedicar a orientar pequenos produtores na elaboração de projetos voltados à redução da emissão de gás carbônico, conciliando preservação ambiental e geração de renda.

Durante a tarde desta segunda-feira, acontece a entrega de mudas de banana e café arábica na Secretaria Municipal de Agricultura de Guaçuí.

